OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OPORTUNIDADE

Ilhabela tem vagas de emprego com salário de até R$ 3 mil

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ilhabela anunciou 135 vagas de contratação imediata, com salários que chegam a R$ 3.000. As posições são para as áreas de serviços, comércio e hotelaria, com oportunidades para profissionais com e sem experiência e formação específica.

A vaga de maior remuneração é para Motorista Entregador de Gás (CNH A), com salário de R$ 3.000. Para Auxiliar Contábil, o salário é de R$ 2.600 (exigindo formação superior e experiência).

Outras oportunidades de destaque incluem:

  • Cozinheiro: Salários de até R$ 2.562
  • Atendente de Lanchonete: 10 vagas com salário de R$ 1.930, sem experiência
  • Promotor de Vendas: 10 vagas com salário de R$ 1.696 mais comissão

O quadro completo das vagas está disponível para consulta no link: https://tinyurl.com/2wjnmmcw .

Para inscrição e encaminhamento, o candidato deve comparecer presencialmente à sede do PAT que fica na avenida Princesa Isabel, nº 1333, Perequê, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

