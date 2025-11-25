O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ilhabela anunciou 135 vagas de contratação imediata, com salários que chegam a R$ 3.000. As posições são para as áreas de serviços, comércio e hotelaria, com oportunidades para profissionais com e sem experiência e formação específica.
A vaga de maior remuneração é para Motorista Entregador de Gás (CNH A), com salário de R$ 3.000. Para Auxiliar Contábil, o salário é de R$ 2.600 (exigindo formação superior e experiência).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Outras oportunidades de destaque incluem:
- Cozinheiro: Salários de até R$ 2.562
- Atendente de Lanchonete: 10 vagas com salário de R$ 1.930, sem experiência
- Promotor de Vendas: 10 vagas com salário de R$ 1.696 mais comissão
O quadro completo das vagas está disponível para consulta no link: https://tinyurl.com/2wjnmmcw .
Para inscrição e encaminhamento, o candidato deve comparecer presencialmente à sede do PAT que fica na avenida Princesa Isabel, nº 1333, Perequê, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.