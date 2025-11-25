25 de novembro de 2025
DESABASTECIMENTO

Bairros de Ilhabela ficam sem água; Prefeitura cobra Sabesp

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Estação de tratamento de água requer manutenção após fortes chuvas
Estação de tratamento de água requer manutenção após fortes chuvas

Diversos bairros de Ilhabela enfrentam interrupção no abastecimento de água nesta terça-feira (25). A situação é resultado dos danos causados pelas fortes chuvas do último fim de semana no sistema da ETA (Estação de Tratamento de Água) Água Branca.

A Sabesp, empresa responsável pelo fornecimento, informou que o temporal comprometeu a captação e o tratamento da água. A paralisação temporária foi necessária para realizar ajustes e garantir que a água distribuída mantenha a qualidade exigida. Segundo a companhia, durante períodos de chuva intensa, a água bruta captada chega com grande volume de terra, folhas e resíduos, o que exige ajustes complexos no processo de tratamento e pode causar intermitências no abastecimento ao longo do dia.

As equipes estão trabalhando para restabelecer o serviço de forma plena e a normalização deve ocorrer gradualmente a partir da noite desta terça-feira. Caminhões-pipa estão disponíveis para atender os bairros afetados.

Os bairros com problemas no fornecimento, abrangendo diferentes regiões da ilha, são: Água Branca, Armação, Barra Velha, Centro, Cocaia, Costa Bela, Engenho D'Água, Green Park, Itaguassu, Itaquanduba, Morro da Cruz, Pacuíba, Perequê, Ponta das Canas, Reino, Saco da Capela, Siriúba, Viana e Cantagalo.

A Prefeitura de Ilhabela solicitou um posicionamento e a solução imediata da companhia diante da extensão do problema.

