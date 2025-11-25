Diversos bairros de Ilhabela enfrentam interrupção no abastecimento de água nesta terça-feira (25). A situação é resultado dos danos causados pelas fortes chuvas do último fim de semana no sistema da ETA (Estação de Tratamento de Água) Água Branca.

A Sabesp, empresa responsável pelo fornecimento, informou que o temporal comprometeu a captação e o tratamento da água. A paralisação temporária foi necessária para realizar ajustes e garantir que a água distribuída mantenha a qualidade exigida. Segundo a companhia, durante períodos de chuva intensa, a água bruta captada chega com grande volume de terra, folhas e resíduos, o que exige ajustes complexos no processo de tratamento e pode causar intermitências no abastecimento ao longo do dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp