Um ponto de ônibus na região sul da cidade de Ilhabela foi interditado nesta terça-feira (25) pela Prefeitura e pela Defesa Civil. O ponto fica no trecho do Piúva em uma área com risco de deslizamento de terra. A iniciativa visa a prevenção de desastres e a segurança da população.

A Defesa Civil segue em acompanhamento e emitirá alertas, se necessário, e reforça que diante de qualquer situação de anormalidade, a população deve sair imediatamente do local e acionar as autoridades.

