25 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EM ILHABELA

Risco de deslizamento causa interdição de ponto de ônibus

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ponto de ônibus foi interditado devido ao risco de deslizamento de terra
Ponto de ônibus foi interditado devido ao risco de deslizamento de terra

Um ponto de ônibus na região sul da cidade de Ilhabela foi interditado nesta terça-feira (25) pela Prefeitura e pela Defesa Civil. O ponto fica no trecho do Piúva em uma área com risco de deslizamento de terra. A iniciativa visa a prevenção de desastres e a segurança da população.

A Defesa Civil segue em acompanhamento e emitirá alertas, se necessário, e reforça que diante de qualquer situação de anormalidade,  a população deve sair imediatamente do local e acionar as autoridades.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os telefones de emergência são:

Defesa Civil – 199 ou (12) 3896-2802 – Whatsapp
Corpo de Bombeiros – 193

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários