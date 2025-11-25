O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou financiamento no valor de R$ 1,09 bilhão (US$ 200 milhões) para a Embraer produzir aeronaves comerciais destinadas à exportação. Os recursos da linha BNDES Exim Pré-embarque contribuirão para que a empresa cumpra o cronograma de entregas previamente estabelecido com importadores de vários países.

Em 2025, a Embraer estima entregar entre 77 e 85 jatos comerciais. No ponto médio (81), essa estimativa representa crescimento de 11% em relação a 2024, quando foram entregues 73 aeronaves nesse segmento. Também fica acima dos 64 aviões comerciais entregues em 2023.