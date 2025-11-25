O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou financiamento no valor de R$ 1,09 bilhão (US$ 200 milhões) para a Embraer produzir aeronaves comerciais destinadas à exportação. Os recursos da linha BNDES Exim Pré-embarque contribuirão para que a empresa cumpra o cronograma de entregas previamente estabelecido com importadores de vários países.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em 2025, a Embraer estima entregar entre 77 e 85 jatos comerciais. No ponto médio (81), essa estimativa representa crescimento de 11% em relação a 2024, quando foram entregues 73 aeronaves nesse segmento. Também fica acima dos 64 aviões comerciais entregues em 2023.
Na soma com os resultados da Aviação Executiva e de Defesa & Segurança, as entregas da companhia no ano passado totalizaram 206 aeronaves e 181 no ano anterior. “Os números comprovam a competitividade da maior exportadora de bens de alta intensidade tecnológica do país”, disse o BNDES.
“O Brasil faz parte de um seleto grupo de países com capacidade de projetar, fabricar e exportar aeronaves comerciais, executivas, de defesa e agrícolas. É um setor estratégico, devido à alta tecnologia envolvida, ao emprego de mão de obra com alta capacitação e à capacidade de gerar inovações com impactos positivos na economia do Brasil, além de ser um elemento relevante para garantia da soberania nacional por meio dos produtos de defesa”, afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.
“A Embraer vive um momento de crescimento, com uma carteira de pedidos recorde e um ritmo sólido de vendas, especialmente na Aviação Comercial. Ao longo deste ano, anunciamos contratos relevantes para a família de jatos E2 enquanto seguimos recebendo forte demanda pelo E175. Estamos realizando investimentos significativos para atender à crescente procura por nossos produtos e o financiamento do BNDES é fundamental para apoiar iniciativas que visam aumentar a capacidade de produção e acelerar as entregas nos próximos anos”, disse Francisco Gomes Neto, presidente e CEO da Embraer.
Financiamentos.
Desde 1997, o BNDES já financiou cerca de US$ 26,3 bilhões (mais de R$ 143 bilhões na atual cotação do dólar) em exportações de aeronaves comerciais da Embraer, apoiando a produção de 1.350 jatos.
Com 23,5 mil funcionários em todo o mundo, dos quais 18 mil no Brasil, a empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.
A Embraer é hoje a terceira maior fabricante de aeronaves no mundo e líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos. A maior parte das vendas da Embraer é destinada ao mercado externo.