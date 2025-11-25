A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a retomada dos atendimentos veterinários gratuitos em parceria com a Univap (Universidade do Vale do Paraíba).

O agendamento a novos procedimentos foi interrompido no último dia 14 de novembro para readequação devido à programação de férias das equipes e deve ser retomado na quarta-feira (26). Os atendimentos que já estavam agendados não sofreram alteração.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp