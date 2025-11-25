A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a retomada dos atendimentos veterinários gratuitos em parceria com a Univap (Universidade do Vale do Paraíba).
O agendamento a novos procedimentos foi interrompido no último dia 14 de novembro para readequação devido à programação de férias das equipes e deve ser retomado na quarta-feira (26). Os atendimentos que já estavam agendados não sofreram alteração.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A parceria firmada com a Univap foi realizada mediante concorrência pública e visa atendimento a pets de tutores cadastrados no CadÚnico com renda até um quarto de salário mínimo (R$ 353) per capita, ONGs e Protetores de Animais cadastrados no Programa Meu Pet Feliz. Atualmente, são realizados em média 200 atendimentos por mês com perspectiva de ampliação em 2026.