25 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
READEQUAÇÃO

Prefeitura de SJC retoma atendimentos em Hospital Veterinário

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Prefeitura de São José dos Campos anunciou a retomada dos atendimentos veterinários gratuitos em parceria com a Univap (Universidade do Vale do Paraíba).

O agendamento a novos procedimentos foi interrompido no último dia 14 de novembro para readequação devido à programação de férias das equipes e deve ser retomado na quarta-feira (26). Os atendimentos que já estavam agendados não sofreram alteração.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A parceria firmada com a Univap foi realizada mediante concorrência pública e visa atendimento a pets de tutores cadastrados no CadÚnico com renda até um quarto de salário mínimo (R$ 353) per capita, ONGs e Protetores de Animais cadastrados no Programa Meu Pet Feliz. Atualmente, são realizados em média 200 atendimentos por mês com perspectiva de ampliação em 2026.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários