O Viapol São José Vôlei recebe o Cruzeiro na tarde desta quarta-feira (26), a partir das 18h30, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina.

O time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, tem um desafio dos mais complicados pela frente. Afinal de contas, o Cruzeiro é uma das maiores forças do vôlei brasileiro e está em segundo lugar na classificação, com seis vitórias e duas derrotas.