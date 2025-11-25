O Viapol São José Vôlei recebe o Cruzeiro na tarde desta quarta-feira (26), a partir das 18h30, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina.
O time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, tem um desafio dos mais complicados pela frente. Afinal de contas, o Cruzeiro é uma das maiores forças do vôlei brasileiro e está em segundo lugar na classificação, com seis vitórias e duas derrotas.
E os joseenses somam apenas uma vitória, com cinco derrotas, e estão em 11º e penúltimo lugar na classificação. Na rodada passada, o São José perdeu fora de casa por 3 a 1 para o Goiás e se afundou ainda mais.
Agora, terá que fazer um jogo ‘perfeito’ e ainda torcer por uma noite ruim dos mineiros para ter uma chance de vitória. E aposta no apoio da torcida para tentar embalar em quadra.
Ingressos
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10 mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos. Crianças menores de 4 anos de idade não pagam, desde que acompanhadas de um adulto pagante.
Os ingressos para o setor das frisas, mais próximos à quadra, serão comercializadas a preço único de R$ 40. Um lugar nas cadeiras de quadra está disponível a preço único de R$ 80. O estacionamento da Arena é gratuito e estará disponível para todos. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site: https://www.ticketfacil.com.br/afc-viapol-volei-sada-cruzeiro.html.