O novo concurso da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo) para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual está previsto para acontecer em fevereiro e março de 2026, com remuneração inicial de R$ 20.169,10.

O edital será publicado nesta terça-feira (25) de acordo com o termo de referência e as inscrições para preenchimento de 200 vagas devem começar na quarta-feira (26) estendendo-se até 6 de janeiro de 2026, realizadas exclusivamente pela internet. A banca organizadora será a FCC (Fundação Carlos Chagas).

A principal atribuição do cargo de Auditor Fiscal é a fiscalização direta dos tributos estaduais. A função exige nível superior completo.