O novo concurso da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo) para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual está previsto para acontecer em fevereiro e março de 2026, com remuneração inicial de R$ 20.169,10.
O edital será publicado nesta terça-feira (25) de acordo com o termo de referência e as inscrições para preenchimento de 200 vagas devem começar na quarta-feira (26) estendendo-se até 6 de janeiro de 2026, realizadas exclusivamente pela internet. A banca organizadora será a FCC (Fundação Carlos Chagas).
A principal atribuição do cargo de Auditor Fiscal é a fiscalização direta dos tributos estaduais. A função exige nível superior completo.
Provas
As provas objetivas serão aplicadas em 28 de fevereiro (Conhecimentos básicos) e 1º de março de 2026 (Conhecimentos específicos). A Prova de Especialidades (160 questões) será dividida entre as áreas de Gestão e Tecnologia da Informação, conforme a opção do candidato.
O certame contará com três provas objetivas, totalizando 340 questões, aplicadas em 16 municípios estratégicos no estado. Para os candidatos do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a inclusão de São José dos Campos facilita a logística de participação.
As cidades que sediarão o concurso são: Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.
Todos os detalhes do processo e os locais de prova serão divulgados no edital a ser publicado no site oficial da banca https://www.fcc.org.br/ .