Um vídeo mostra alunas de uma faculdade de Medicina jogando paciência em computador da área de Pediatria, no Hospital Municipal de São José dos Campos. As imagens causaram polêmica nas redes sociais, com críticas à conduta das alunas.

Em nota, o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence esclareceu que a unidade “não tolera qualquer conduta incompatível com o ambiente hospitalar, especialmente em setores sensíveis como a Pediatria”.