Um vídeo mostra alunas de uma faculdade de Medicina jogando paciência em computador da área de Pediatria, no Hospital Municipal de São José dos Campos. As imagens causaram polêmica nas redes sociais, com críticas à conduta das alunas.
Em nota, o Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence esclareceu que a unidade “não tolera qualquer conduta incompatível com o ambiente hospitalar, especialmente em setores sensíveis como a Pediatria”.
Informou ainda que o hospital funciona como campo de estágio para duas faculdades de Medicina da cidade, cujos alunos permanecem “sempre e obrigatoriamente sob supervisão direta de preceptores contratados pelas próprias instituições de ensino”.
“Os estudantes não possuem responsabilidade assistencial sobre os pacientes, limitando-se a atividades acadêmicas e observacionais”, afirmou o hospital.
Segundo a instituição, a apuração preliminar confirmou que o episódio ocorreu durante o horário de descanso dos alunos, sem impacto no atendimento da Pediatria, sem prejuízo ao fluxo assistencial e sem qualquer registro de reclamação no posto de enfermagem ou nos canais oficiais da unidade.
“Ainda assim, o Hospital Municipal adotou medidas imediatas e notificou formalmente a faculdade responsável, exigindo providências rigorosas e adequadas à gravidade da situação. A unidade reitera seu compromisso absoluto com a ética, a disciplina, a segurança e o respeito aos pacientes e ao ambiente hospitalar”, completou.
O nome da faculdade de Medicina não foi divulgado, tampouco a identidade das alunas. O espaço segue aberto caso a instituição e as estudantes queiram se manifestar sobre o caso.