O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu nesta terça-feira (25) uma previsão indicando risco moderado de eventos geo-hidrológicos para a região serrana do Rio de Janeiro e para o estado de São Paulo, com atenção especial para regiões do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

O risco geológico, que engloba a possibilidade de deslizamentos, é apontado como de atenção moderada para a Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos, com foco principal no Litoral Norte do estado. Este risco se deve à combinação de áreas de alta suscetibilidade com a previsão de chuva fraca a moderada e persistente. Tais condições podem levar a deslizamentos pontuais, especialmente em encostas urbanas.

