O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu nesta terça-feira (25) uma previsão indicando risco moderado de eventos geo-hidrológicos para a região serrana do Rio de Janeiro e para o estado de São Paulo, com atenção especial para regiões do Vale do Paraíba e Litoral Norte.
O risco geológico, que engloba a possibilidade de deslizamentos, é apontado como de atenção moderada para a Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos, com foco principal no Litoral Norte do estado. Este risco se deve à combinação de áreas de alta suscetibilidade com a previsão de chuva fraca a moderada e persistente. Tais condições podem levar a deslizamentos pontuais, especialmente em encostas urbanas.
Quanto aos riscos hidrológicos, que são as inundações e alagamentos, a Região Geográfica Intermediária de São Paulo está sob risco moderado.
A previsão de chuva persistente pode gerar acumulados significativos, resultando em enxurradas e inundações de córregos em áreas urbanas, além de extravasamento de canais de drenagem e alagamentos em áreas com baixa drenagem.
O Cemaden incentiva que a população acompanhe os monitoramentos. Qualquer ocorrência deve ser comunicada à Defesa Civil.