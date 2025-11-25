Após reclamações de que o prédio do Busca Busca em São José dos Campos está tremendo, o empresário chinês Alex Ye, o ‘Chefe do Benefício’ e proprietário da loja, disse que vai divulgar um laudo de 60 páginas feito por empresa especializada afastando qualquer risco na estrutura do shopping, que fica na região central de São José.
“Sobre a unidade de São José dos Campos, eu falei com o dono do shopping que eu aluguei. Tem alguém que está falando shopping que está tremendo. Ele estava preocupado e foi lá uma empresa chama Falcão Bauer e tirou umas 62 páginas de laudo. Eu vou pedir para imprimir e deixar dentro do shopping para a galera ficar tranqüila”, disse o empresário, em vídeo divulgado na internet.
Ele aproveitou para informar que a loja vai funcionar normalmente em janeiro e fevereiro. "Sempre Busca Busca está com a galera de São José dos Campos", afirmou Alex Ye.
No final de julho, oCorpo de Bombeiros informou que o Busca Busca, em São José dos Campos, tem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Febre entre os consumidores, o minishopping popular tem atraído multidões para a região central. No entanto, clientes relataram que sentiram "tremores" no piso da loja. Segundo a direção do estabelecimento, a vibração é "natural" e não há qualquer risco algum aos frequentadores.
Nas redes sociais, apesar da posição do Busca Busca, clientes relataram o receio com os tremores, chamando até o empreendimento de "Treme Treme". "Treme sim e não é pouco", comentou Ana Carolina Castro.
O antigo Shopping Faro está sendo transformando no Shopping Busca Busca - enquanto isso, a loja funciona em dois pisos no subsolo, onde era o estacionamento.
Outro lado.
Em vídeo publicado nas redes sociais, na página 'Pelo Bem de São José', o responsável técnico pela obra no Busca Buca, que foi identificado como Reginaldo, afirmou que não há qualquer risco estrutural no imóvel. Segundo ele, o que tem sido percebido por alguns visitantes é uma pequena vibração natural da laje, resultado do próprio método construtivo adotado.
“Optamos por panos de laje maiores, de até 100 metros quadrados, para não comprometer as vagas dos dois subsolos de estacionamento. Isso evita o excesso de pilares. Toda laje com esse porte pode apresentar uma leve vibração, o que é absolutamente normal e previsto em projeto”, afirmou Reginaldo.
A obra foi projetada pela OPS Engenharia, com mais de 50 anos de experiência em cálculo estrutural. De acordo com Reginaldo, o engenheiro esteve no local e atestou que não há qualquer anomalia na estrutura.
“O prédio é sólido, com vigas de 60 por 40 centímetros, superiores até aquelas de muitos edifícios de 60 andares. A laje tem 20 centímetros de espessura e reforço adequado. Vibrações como essa ocorrem também em pontes e viadutos — e são parte da engenharia segura”, reforçou.
O Shopping Busca Busca afirmou ainda que possui toda a documentação regularizada, incluindo a aprovação da Prefeitura de São José dos Campos e do Corpo de Bombeiros, o que garante a segurança para a abertura e funcionamento do local.
“Não há qualquer risco à população. A estrutura é robusta e segura. O que se sente é uma vibração leve, esperada nesse tipo de construção”, disse o Busca Busca.