Após reclamações de que o prédio do Busca Busca em São José dos Campos está tremendo, o empresário chinês Alex Ye, o ‘Chefe do Benefício’ e proprietário da loja, disse que vai divulgar um laudo de 60 páginas feito por empresa especializada afastando qualquer risco na estrutura do shopping, que fica na região central de São José.

“Sobre a unidade de São José dos Campos, eu falei com o dono do shopping que eu aluguei. Tem alguém que está falando shopping que está tremendo. Ele estava preocupado e foi lá uma empresa chama Falcão Bauer e tirou umas 62 páginas de laudo. Eu vou pedir para imprimir e deixar dentro do shopping para a galera ficar tranqüila”, disse o empresário, em vídeo divulgado na internet.