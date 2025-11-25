Operação conjunta entre o Ministério Público e a Polícia Ambiental apreendeu oito toneladas de palmito no combate à extração ilegal da iguaria, nesta terça-feira (25).
Batizada de Operação Juçara, as autoridades investigam um grupo criminoso que reúne pessoas para a extração de palmito juçara em áreas de proteção ambiental no Vale do Paraíba e Vale do Ribeira, além de outras regiões do estado.
O MP atua por meio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e do Gaema (Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente), mais a Polícia Ambiental e a Vigilância Sanitária.
Segundo a investigação, o grupo transporta o produto "in natura" ilegalmente obtido para locais em que funcionam fábricas clandestinas, onde o palmito é manipulado e envasado sem adoção de quaisquer medidas sanitárias.
A ação contou com promotores de Justiça, servidores do MP, integrantes da Polícia Ambiental e agentes da Vigilância Sanitária.
Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Juquitiba, Miracatu e Itapecerica da Serra.
A operação foi planejada após o encaminhamento, pelo Gaema, de informações acerca de reiteradas ocorrências relativas a danos ambientais causados por um grupo de criminosos no interior do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Santa Virginia, em São Luís do Paraitinga e Caraguatatuba.
No curso das investigações verificou-se que essas pessoas constituíram empresas para comercializar e distribuir o produto, simulando tratar-se de empresa distribuidora. Contudo, o palmito era manipulado e envasado em fábricas clandestinas, em ambientes insalubres e sem submissão a normas de higiene e segurança, necessárias para manipulação de produtos destinados ao consumo.