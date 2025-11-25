Operação conjunta entre o Ministério Público e a Polícia Ambiental apreendeu oito toneladas de palmito no combate à extração ilegal da iguaria, nesta terça-feira (25).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Batizada de Operação Juçara, as autoridades investigam um grupo criminoso que reúne pessoas para a extração de palmito juçara em áreas de proteção ambiental no Vale do Paraíba e Vale do Ribeira, além de outras regiões do estado.