Um concurso público da Prefeitura de Jacareí para 2026 terá vagas para 26 cargos em diversas áreas. O pontapé inicial foi dado ao publicar o aviso do Pregão Eletrônico, que vai contratar a banca organizadora responsável pelo certame, prevendo vagas de níveis médio, técnico e superior e cronograma estimado de edital, inscrições e provas para o primeiro trimestre de 2026.

Resumo do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026

Pregão Eletrônico nº 134/2025 para contratar empresa responsável pela realização do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026.

Envio de propostas da banca: até às 9h do dia 10 de dezembro de 2025, pelo sistema de pregão eletrônico.

Edital do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026: previsão de publicação em 9 de janeiro de 2026, se não houver interposição de recursos na licitação

Inscrições: previstas entre 12 e 30 de janeiro de 2026, de forma on-line.

Provas: previsão em dois domingos: