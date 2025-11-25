Um concurso público da Prefeitura de Jacareí para 2026 terá vagas para 26 cargos em diversas áreas. O pontapé inicial foi dado ao publicar o aviso do Pregão Eletrônico, que vai contratar a banca organizadora responsável pelo certame, prevendo vagas de níveis médio, técnico e superior e cronograma estimado de edital, inscrições e provas para o primeiro trimestre de 2026.
Resumo do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026
Pregão Eletrônico nº 134/2025 para contratar empresa responsável pela realização do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026.
- Envio de propostas da banca: até às 9h do dia 10 de dezembro de 2025, pelo sistema de pregão eletrônico.
- Edital do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026: previsão de publicação em 9 de janeiro de 2026, se não houver interposição de recursos na licitação
- Inscrições: previstas entre 12 e 30 de janeiro de 2026, de forma on-line.
Provas: previsão em dois domingos:
- Blocos 1 e 4: provas em 1º de março de 2026;
- Blocos 2 e 3: provas em 8 de março de 2026.
Total de cargos: 26, distribuídos entre áreas administrativa, social, ambiental, educação, saúde e defesa civil.
O novo certame reforça um ciclo de concursos e processos seletivos em Jacareí, que recentemente abriu seleção na educação para 2026, com provas em 30 de novembro de 2025 e salários de até R$ 4.383.
Concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026 começa pelo Pregão Eletrônico
Antes de o edital do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026 chegar ao candidato, a prefeitura precisa escolher a banca organizadora. Isso será feito por meio do Pregão Eletrônico nº 134/2025, cujo objeto é a “contratação de empresa para realização de concurso público, conforme edital e anexos”.
As empresas interessadas em organizar o concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026 devem encaminhar propostas até às 9h do dia 10 de dezembro de 2025, pelo sistema eletrônico indicado no aviso (Portal de Compras Públicas), observando as regras do edital que está publicado no site oficial da prefeitura, no PNCP e na plataforma de compras.
A partir da classificação das propostas e da habilitação da vencedora, a administração poderá assinar o contrato e liberar o cronograma definitivo do certame.
acareí tem histórico recente de concursos e seleções, como o concurso para 29 vagas em oito cargos, aberto em 2023, e o atual processo seletivo da educação para 2026.
Cronograma previsto do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026
O aviso de licitação já antecipa um cronograma estimado para o concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026. As datas ainda podem sofrer ajustes, mas servem de referência para quem quer se organizar com antecedência.
Se o Pregão Eletrônico transcorrer sem recursos e sem necessidade de reabertura de prazos, a previsão é que o edital do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026 seja publicado em 9 de janeiro de 2026.
A partir dessa data, serão conhecidos oficialmente cargos com vagas imediatas, cadastro reserva, salários, carga horária, distribuição de vagas por área e o conteúdo programático de cada prova.
Inscrições do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026
O cronograma estimado prevê que as inscrições do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026 ocorram entre 12 e 30 de janeiro de 2026.
A inscrição deve ser feita de forma on-line, diretamente no site da banca que vencer o pregão. Valores de taxa de inscrição, isenções, forma de pagamento e orientações específicas estarão detalhados no edital.
Datas das provas por bloco no concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026
O edital de licitação também indica a divisão das provas do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026 em quatro blocos, com aplicação em dois finais de semana:
- Blocos 1 e 4: provas previstas para 1º de março de 2026;
- Blocos 2 e 3: provas previstas para 8 de março de 2026.
Essa divisão costuma ser usada para distribuir cargos por áreas e níveis de escolaridade, permitindo que candidatos possam, em alguns casos, concorrer a mais de um cargo sem choque de horários – sempre observando as regras específicas do edital.
Cargos e níveis do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026
De acordo com a relação de cargos anexada ao edital de licitação, o concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026 deve oferecer vagas para 26 cargos, agrupados em quatro blocos de provas e distribuídos entre níveis médio, técnico e superior.
Bloco 1 – área social, ambiental, esportiva, agropecuária e administrativa
No Bloco 1, o concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026 deve reunir cargos com exigência de ensino médio, formação técnica e superior, nas seguintes funções:
- Agente Social – Ensino Médio completo e experiência mínima de um ano em trabalho socioeducativo com crianças e/ou adolescentes; atua em ações de educação social e cidadania.
- Comprador – Ensino Médio completo; responsável por processos de compras, seleção de fornecedores e aquisição de bens e serviços para a administração municipal.
- Engenheiro Ambiental – Ensino Superior completo em Engenharia Ambiental e registro no conselho profissional; desenvolve licenciamento, fiscalização e aplicação da legislação ambiental.
- Fiscal Ambiental – Ensino Médio completo com qualificação técnica em Gestão Ambiental, Técnico Florestal ou Técnico em Meio Ambiente, além de CNH categoria “B” ou superior; realiza vistorias, autos de infração e relatórios ambientais.
- Professor de Educação Física – Ensino Superior completo em Educação Física e registro no conselho; promove atividades físicas, esportivas e recreativas.
- Técnico de Agropecuária – Ensino Médio completo com curso técnico em Agropecuária e experiência mínima de um ano; auxilia em tarefas de produção agropecuária, preparo de solo e controle de pragas.
- Técnico de Contabilidade – Ensino Médio com qualificação técnica em Contabilidade; atua em atividades contábeis e de organização de registros financeiros.
- Técnico em Gestão Municipal – Ensino técnico na área administrativa (Administração, Contabilidade, Finanças, Recursos Humanos, Serviços Públicos ou Jurídicos); apoio à gestão de processos técnicos e administrativos da administração pública.
Bloco 2 – professores no concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026
O Bloco 2 concentra cargos de professor de nível superior, voltados para a rede de ensino municipal:
- Professor 30 horas – Arte – Licenciatura plena em Artes; atuação em aulas e projetos de arte na educação básica.
- Professor 30 horas – Educação Especial – Licenciatura em Educação Especial ou Pedagogia com habilitação em Educação Especial, ou ainda Pedagogia com pós-graduação na área (mínimo de 360 horas); atuação com estudantes público-alvo da educação especial.
Bloco 3 – área da saúde no concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026
O Bloco 3 reúne a maior parte dos cargos do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026 na área da saúde, com funções de nível médio, técnico e superior:
- Agente Comunitário de Saúde – Ensino Médio completo, residência na área de atuação e curso de formação inicial (mínimo 40h); trabalha na atenção básica, aproximando serviços de saúde e comunidade.
- Agente de Combate às Endemias – Ensino Médio completo e curso de formação inicial (mínimo 40h); atua no controle de vetores e zoonoses.
- Auxiliar em Saúde Bucal – Curso técnico de Auxiliar em Saúde Bucal e registro no Conselho de Odontologia; auxilia procedimentos odontológicos e atividades de prevenção.
- Dentista 20h e Dentista 40h – Ensino Superior em Odontologia e registro no CRO; diagnóstico e tratamento das afecções bucais e maxilofaciais.
- Farmacêutico – Ensino Superior em Farmácia, registro no CRF e experiência mínima de um ano em manipulação; preparo de produtos farmacêuticos e controle da dispensação.
- Fisioterapeuta – Ensino Superior em Fisioterapia, registro no CREFITO e experiência mínima de um ano; planejamento e execução de métodos terapêuticos.
- Fiscal Sanitário – Ensino Médio completo; fiscalização de higiene, estabelecimentos e práticas relacionadas à saúde pública.
- Médico Generalista 40h, Médico 12h, Médico 20h e Médico 20h – Auditor – Ensino Superior em Medicina e registro no CRM; atuação em assistência, atenção básica, auditoria em saúde e atendimento clínico geral.
- Nutricionista – Ensino Superior em Nutrição e registro no conselho; planejamento e supervisão de programas de alimentação e nutrição.
- Psicólogo – Ensino Superior em Psicologia e registro no conselho; avaliação, diagnóstico e acompanhamento psicológico em diferentes contextos.
- Terapeuta Ocupacional – Ensino Superior em Terapia Ocupacional, registro no CREFITO e experiência mínima de dois anos; desenvolvimento de atividades voltadas à autonomia e reabilitação de pessoas com limitações físicas e/ou cognitivas.
O Bloco 4 concentra um único cargo do concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026:
- Agente de Defesa Civil – Ensino Médio completo, idade entre 21 e 35 anos, CNH categoria “D” ou superior, comprovação de ausência de antecedentes criminais, cursos de primeiros socorros ou prevenção e combate a incêndio, teste de aptidão física e saber nadar; atuação em ações de prevenção, atendimento a desastres, apoio ao Corpo de Bombeiros e proteção da população em situações de emergência.
Concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026 no contexto dos concursos do Vale do Paraíba
O concurso público da Prefeitura de Jacareí 2026 se soma a uma agenda intensa de concursos e processos seletivos no Vale do Paraíba. Jacareí já tem em andamento o processo seletivo da Educação para 2026, enquanto cidades próximas, como São José dos Campos (com concurso da Urbam) e Caraguatatuba (com concurso da Câmara Municipal), também preparam seleções para o próximo ano.