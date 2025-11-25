O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador de Campos do Jordão) realiza nesta terça (25), quarta (26) e quinta-feira (28) mais uma edição do Feirão de Vagas para contratação imediata de profissionais que suprirão as demandas do setor de hotelaria e gastronomia. Essas áreas apresentam oportunidades ampliadas na temporada de fim de ano e férias de janeiro.
Há vagas para as posições de auxiliar de cozinha e limpeza, barman, camareira, copeiro, garçom, recepcionista e outras.
Interessados devem comparecer à sede do PAT portando documentos pessoais.
O atendimento será realizado das 9h às 15h nos dias 25 e 26 e das 9h às 14h no dia 28/11.
A unidade fica na rua Manoel Pereira Alves, s/nº, na Abernéssia, ao lado do Polo de Estacionamento.