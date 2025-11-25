25 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EMPREGO

Feirão em Campos do Jordão tem vagas para início imediato

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
PAT de Campos do Jordão promove Feirão de Vagas
PAT de Campos do Jordão promove Feirão de Vagas

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador de Campos do Jordão) realiza nesta terça (25), quarta (26) e  quinta-feira (28) mais uma edição do Feirão de Vagas para contratação imediata de profissionais que suprirão as demandas do setor de hotelaria e gastronomia. Essas áreas apresentam oportunidades ampliadas na temporada de fim de ano e férias de janeiro.

Há vagas para as posições de auxiliar de cozinha e limpeza, barman, camareira, copeiro, garçom, recepcionista e outras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Interessados devem comparecer à sede do PAT portando documentos pessoais.

O atendimento será realizado das 9h às 15h nos dias 25 e 26 e das 9h às 14h no dia 28/11.
A unidade fica na rua Manoel Pereira Alves, s/nº, na Abernéssia, ao lado do Polo de Estacionamento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários