O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador de Campos do Jordão) realiza nesta terça (25), quarta (26) e quinta-feira (28) mais uma edição do Feirão de Vagas para contratação imediata de profissionais que suprirão as demandas do setor de hotelaria e gastronomia. Essas áreas apresentam oportunidades ampliadas na temporada de fim de ano e férias de janeiro.

Há vagas para as posições de auxiliar de cozinha e limpeza, barman, camareira, copeiro, garçom, recepcionista e outras.

