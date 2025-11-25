A Embraer anunciou a entrega da unidade número 1.700 de seu avião agrícola Ipanema. O modelo, que se encontra na versão EMB-203, representa a liderança da empresa no mercado, detendo aproximadamente 60% de participação.
A aeronave 1.700 será destinada a um cliente na cidade de Imperatriz, no Maranhão, onde será empregado em operações de pulverização em diversas culturas.
O Ipanema EMB-203 tem sido uma escolha frequente entre os operadores, com mais de 180 unidades entregues nos últimos três anos. Um aspecto técnico do modelo é que ele é movido a etanol.
O avião é capaz de pulverizar mais de 200 hectares por hora. Segundo as informações da fabricante, essa capacidade operacional equivale à aplicação de quatro grandes pulverizadores terrestres em simultâneo.
Outro ponto técnico citado é que a aplicação aérea não causa compactação do solo e evita a disseminação de pragas por contato, fatores que, conforme a empresa, podem gerar um aumento de até 15 sacas por hectare na produção.
A entrega da unidade 1.700 é tratada pela Embraer como um marco na história da aeronave e em sua contribuição para o setor agrícola.