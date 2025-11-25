A Embraer anunciou a entrega da unidade número 1.700 de seu avião agrícola Ipanema. O modelo, que se encontra na versão EMB-203, representa a liderança da empresa no mercado, detendo aproximadamente 60% de participação.

A aeronave 1.700 será destinada a um cliente na cidade de Imperatriz, no Maranhão, onde será empregado em operações de pulverização em diversas culturas.

O Ipanema EMB-203 tem sido uma escolha frequente entre os operadores, com mais de 180 unidades entregues nos últimos três anos. Um aspecto técnico do modelo é que ele é movido a etanol.