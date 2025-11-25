Dois engavetamentos envolvendo sete veículos foram registrados na manhã desta terça-feira (25), na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba. Os acidentes aconteceram na altura do km 134, na região leste de São José dos Campos.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os acidentes aconteceram nas pistas sul e norte da Dutra, nos dois sentidos da rodovia. Não houve vítimas.