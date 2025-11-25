25 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ACIDENTE

Engavetamentos com 7 veículos causam lentidão na Dutra, no Vale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Dois engavetamentos envolvendo sete veículos foram registrados na manhã desta terça-feira (25), na rodovia Presidente Dutra, no Vale do Paraíba. Os acidentes aconteceram na altura do km 134, na região leste de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os acidentes aconteceram nas pistas sul e norte da Dutra, nos dois sentidos da rodovia. Não houve vítimas.

O acidente na pista sentido Rio de Janeiro envolveu quatro automóveis. Na pista sentido São Paulo, foram três veículos envolvidos, sendo um deles uma Van.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários