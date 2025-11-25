25 de novembro de 2025
ESTOQUE CRÍTICO

Banco de Sangue de SJC promove o 'Dia D' do doador de sangue

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Banco de Sangue de Sao José dos Campos é responsável pelo suprimento de sangue e hemocomponentes para os principais hospitais e clínicas da região
Banco de Sangue de Sao José dos Campos é responsável pelo suprimento de sangue e hemocomponentes para os principais hospitais e clínicas da região

Em celebração ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue (25/11), o Banco de Sangue de São José dos Campos realiza o seu "Dia D do Doador", marcado por melhorias estruturais na unidade e um apelo urgente à população para doações.

A instituição alerta que os estoques de hemocomponentes O negativo (O-) estão em níveis críticos. O alerta é reforçado pelo fato de que o mês de novembro precede um período de queda no comparecimento de doadores devido às férias e festividades de fim de ano.

A campanha tem como tema “Dia D do Doador – O futuro de alguém Pulsa em você” e tem a meta de atendimento a 200 doadores por ordem de chegada. Em ação especial, os doadores mais frequentes da unidade serão homenageados em cerimônias nas Câmaras Municipais de São José dos Campos (25/11, às 16h30) e Jacareí (26/11, às 9h).

O "Dia D" também coincide com o aniversário de um ano da ampliação do horário de funcionamento da unidade, que passou a ser de 7h às 16h (antes era até 12h30). A mudança contribuiu para um aumento de 8,5% no número de doadores no período. O local passou por obras de melhoria estrutural visando oferecer mais conforto e agilidade no atendimento.

O Banco de Sangue de São José dos Campos é responsável pelo suprimento de sangue e hemocomponentes para os principais hospitais e clínicas da região, realizando cerca de 3.500 transfusões por mês. O serviço conta com 10 agências transfusionais instaladas nos maiores hospitais, incluindo o Hospital Municipal, o Hospital Regional e as Santas Casas de São José, Jacareí e Pindamonhangaba.

Para doar

Uma doação beneficia mais de um paciente, pois o sangue é separado em componentes. Para doar, é necessário:

  • estar em boas condições de saúde;
  • ter entre 16 e 69 anos (a primeira doação deve ocorrer até os 60 anos);
  • pesar no mínimo 50 kg;
  • apresentar documento oficial com foto;
  • dormir ao menos 6 horas na noite anterior e não estar em jejum (evitar alimentos gordurosos e derivados do leite).

Para doações à tarde, recomenda-se aguardar duas horas após o almoço, com refeições leves.

Informações

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

Local: rua Antônio Saes, nº 425, Centro, São José dos Campos.

Agendamento: WhatsApp (12) 98136-0011.

