Em celebração ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue (25/11), o Banco de Sangue de São José dos Campos realiza o seu "Dia D do Doador", marcado por melhorias estruturais na unidade e um apelo urgente à população para doações.
A instituição alerta que os estoques de hemocomponentes O negativo (O-) estão em níveis críticos. O alerta é reforçado pelo fato de que o mês de novembro precede um período de queda no comparecimento de doadores devido às férias e festividades de fim de ano.
A campanha tem como tema “Dia D do Doador – O futuro de alguém Pulsa em você” e tem a meta de atendimento a 200 doadores por ordem de chegada. Em ação especial, os doadores mais frequentes da unidade serão homenageados em cerimônias nas Câmaras Municipais de São José dos Campos (25/11, às 16h30) e Jacareí (26/11, às 9h).
O "Dia D" também coincide com o aniversário de um ano da ampliação do horário de funcionamento da unidade, que passou a ser de 7h às 16h (antes era até 12h30). A mudança contribuiu para um aumento de 8,5% no número de doadores no período. O local passou por obras de melhoria estrutural visando oferecer mais conforto e agilidade no atendimento.
O Banco de Sangue de São José dos Campos é responsável pelo suprimento de sangue e hemocomponentes para os principais hospitais e clínicas da região, realizando cerca de 3.500 transfusões por mês. O serviço conta com 10 agências transfusionais instaladas nos maiores hospitais, incluindo o Hospital Municipal, o Hospital Regional e as Santas Casas de São José, Jacareí e Pindamonhangaba.
Para doar
Uma doação beneficia mais de um paciente, pois o sangue é separado em componentes. Para doar, é necessário:
- estar em boas condições de saúde;
- ter entre 16 e 69 anos (a primeira doação deve ocorrer até os 60 anos);
- pesar no mínimo 50 kg;
- apresentar documento oficial com foto;
- dormir ao menos 6 horas na noite anterior e não estar em jejum (evitar alimentos gordurosos e derivados do leite).
Para doações à tarde, recomenda-se aguardar duas horas após o almoço, com refeições leves.
Informações
Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.
Local: rua Antônio Saes, nº 425, Centro, São José dos Campos.
Agendamento: WhatsApp (12) 98136-0011.