Em celebração ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue (25/11), o Banco de Sangue de São José dos Campos realiza o seu "Dia D do Doador", marcado por melhorias estruturais na unidade e um apelo urgente à população para doações.

A instituição alerta que os estoques de hemocomponentes O negativo (O-) estão em níveis críticos. O alerta é reforçado pelo fato de que o mês de novembro precede um período de queda no comparecimento de doadores devido às férias e festividades de fim de ano.

