25 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CULTSP-PRO

Mostra de dança em SJC tem nove espetáculos gratuitos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Paulo Amaral/FCCR
Companhia de Dança de São José dos Campos
Companhia de Dança de São José dos Campos

São José dos Campos recebe uma mostra de dança com nove espetáculos de diversas cidades do estado. As atividades acontecem de sexta-feira (28) a domingo (30). O evento é realizado pelo programa CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, em parceria com a Prefeitura e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

As nove montagens serão divididas em cinco programas, sendo a abertura na Praça Afonso Pena, na região do Centro, e as demais apresentações na Casa de Cultura Cine Santana, na avenida Rui Barbosa,  nº 2005, Santana, na região norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Programação 

Sexta-feira (28)
16h, Praça Afonso Pena: Rastro (Cia Jovem de São José do Rio Preto)

19h, Cine Santana: Ocupação: Corpos em Atrito (Companhia Viela, de Registro) e Uno (Cia Avant-Scène, de Sorocaba)

Sábado (29)

15h, Cine Santana: O Abutre (Way Company, de Catanduva) e Coisa Nossa (Cia de Dança Vanessa França, de Campinas)

19h, Cine Santana: Cortina de Fumaça (Plataforma 23, de Ribeirão Preto) e Voyeur (Companhia de Dança de São José dos Campos)

Domingo (30)

16h, Cine Santana: In.visível (Ó1É Cia de Dança, de Valinhos) e Borogodó (Instituto Jovens de Coração, de São José dos Campos)

O espetáculo Voyeur (Companhia de Dança de São José dos Campos), que aborda a exposição e o silêncio, tem classificação indicativa de 16 anos.  O Abutre (Way Company, de Catanduva), que reflete sobre sistemas opressores, é recomendado para audiência a partir de 12 anos. Os demais espetáculos têm classificação livre.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários