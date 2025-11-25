São José dos Campos recebe uma mostra de dança com nove espetáculos de diversas cidades do estado. As atividades acontecem de sexta-feira (28) a domingo (30). O evento é realizado pelo programa CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, em parceria com a Prefeitura e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo.
As nove montagens serão divididas em cinco programas, sendo a abertura na Praça Afonso Pena, na região do Centro, e as demais apresentações na Casa de Cultura Cine Santana, na avenida Rui Barbosa, nº 2005, Santana, na região norte.
Programação
Sexta-feira (28)
16h, Praça Afonso Pena: Rastro (Cia Jovem de São José do Rio Preto)
19h, Cine Santana: Ocupação: Corpos em Atrito (Companhia Viela, de Registro) e Uno (Cia Avant-Scène, de Sorocaba)
Sábado (29)
15h, Cine Santana: O Abutre (Way Company, de Catanduva) e Coisa Nossa (Cia de Dança Vanessa França, de Campinas)
19h, Cine Santana: Cortina de Fumaça (Plataforma 23, de Ribeirão Preto) e Voyeur (Companhia de Dança de São José dos Campos)
Domingo (30)
16h, Cine Santana: In.visível (Ó1É Cia de Dança, de Valinhos) e Borogodó (Instituto Jovens de Coração, de São José dos Campos)
O espetáculo Voyeur (Companhia de Dança de São José dos Campos), que aborda a exposição e o silêncio, tem classificação indicativa de 16 anos. O Abutre (Way Company, de Catanduva), que reflete sobre sistemas opressores, é recomendado para audiência a partir de 12 anos. Os demais espetáculos têm classificação livre.