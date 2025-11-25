São José dos Campos recebe uma mostra de dança com nove espetáculos de diversas cidades do estado. As atividades acontecem de sexta-feira (28) a domingo (30). O evento é realizado pelo programa CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, em parceria com a Prefeitura e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

As nove montagens serão divididas em cinco programas, sendo a abertura na Praça Afonso Pena, na região do Centro, e as demais apresentações na Casa de Cultura Cine Santana, na avenida Rui Barbosa, nº 2005, Santana, na região norte.

Programação