25 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TEMPERATURA

Últimos dias do mês serão de tempo estável e calor no Vale

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Vale 360 News
Temperatura deve subir no Vale do Paraíba
Temperatura deve subir no Vale do Paraíba

Os últimos dias de novembro serão de tempo estável e com elevação da temperatura no Vale do Paraíba. Os últimos dias foram marcados por transtornos em cidades da região, principalmente no Litoral Norte, que registrou acumulados expressivos de chuva.

Nesta terça-feira (25) podem acontecer episódios isolados de chuva e a atenção é especial ao Litoral Norte, onde ventos podem ser mais fortes por conta de um ciclone subtropical, que se formou na costa do Litoral Sul do Rio de Janeiro.

As rajadas do vento por conta deste sistema podem chegar a 70 km/h a 80 km/h.

A formação da chamada Zcas (Zona de Convergência do Atlântico Sul) acima da região do Vale do Paraíba deixa o tempo estável até sábado e domingo, na região, de acordo com meteorologistas.

A partir de sexta-feira (28), as temperaturas podem ultrapassar os 30ºC no Vale. No Sul do Brasil, há previsão da formação de uma nova frente fria, que pode chegar aqui entre domingo e segunda-feira (1º).

