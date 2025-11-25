Os últimos dias de novembro serão de tempo estável e com elevação da temperatura no Vale do Paraíba. Os últimos dias foram marcados por transtornos em cidades da região, principalmente no Litoral Norte, que registrou acumulados expressivos de chuva.

Nesta terça-feira (25) podem acontecer episódios isolados de chuva e a atenção é especial ao Litoral Norte, onde ventos podem ser mais fortes por conta de um ciclone subtropical, que se formou na costa do Litoral Sul do Rio de Janeiro.