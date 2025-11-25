A Polícia Militar, por meio da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), prendeu dois homens por tráfico de drogas em São José dos Campos. O flagrante ocorreu durante patrulhamento na rua Antônio Vieira Souza, na Vila Machado, na noite de segunda-feira (24). A ação também resultou na localização e apreensão de drogas guardadas em sacolas, escondidas no telhado de uma casa e num local próximo à abordagem.

Por volta das 19h00, os policiais visualizaram dois suspeitos que tentaram fugir ao notarem a presença da viatura, mas foram rapidamente alcançados e abordados. Durante a revista, foram localizados R$ 19,60, um celular Samsung A15 e um pino de cocaína com um dos indivíduos. Com o outro, foram encontrados um celular Motorola E7 Plus, além de um carregador e cabo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp