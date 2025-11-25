A Polícia Militar, por meio da Força Tática do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), prendeu dois homens por tráfico de drogas em São José dos Campos. O flagrante ocorreu durante patrulhamento na rua Antônio Vieira Souza, na Vila Machado, na noite de segunda-feira (24). A ação também resultou na localização e apreensão de drogas guardadas em sacolas, escondidas no telhado de uma casa e num local próximo à abordagem.
Por volta das 19h00, os policiais visualizaram dois suspeitos que tentaram fugir ao notarem a presença da viatura, mas foram rapidamente alcançados e abordados. Durante a revista, foram localizados R$ 19,60, um celular Samsung A15 e um pino de cocaína com um dos indivíduos. Com o outro, foram encontrados um celular Motorola E7 Plus, além de um carregador e cabo.
Um dos detidos confessou que havia ido comprar entorpecentes, e o outro confirmou ter sido o responsável pela venda.
Em diligências realizadas nas proximidades, a equipe localizou mais entorpecentes escondidos em duas sacolas. Em uma das sacolas encontradas próximo ao local havia R$ 761,50 em dinheiro, 41 porções de maconha, 86 pedras de crack, cinco porções de ecstasy e 14 frascos de lança-perfume.
Na outra sacola, encontrada no telhado de uma casa , havia R$ 2.361 em dinheiro, 41 porções de maconha e 100 pinos de cocaína.
O material apreendido, que totaliza mais de R$ 3.100 em dinheiro e vasta quantidade de entorpecentes, foi levado junto com os suspeitos à CPJ (Central de Polícia Judiciária). O delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência de tráfico de drogas, e ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.