A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por dano no contexto de violência doméstica no bairro Alto da Ponte, zona norte de São José dos Campos. O caso foi registrado na noite de domingo (23), por volta das 19h35, na rua Itararé.

Policiais do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar) foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) com a informação de que o indivíduo estaria agredindo a mãe de sua ex-companheira e danificando a residência. Ao chegarem ao local, a equipe encontrou a vítima com um ferimento com sangramento na tíbia direita e queixando-se de dores na parte superior do braço. No imóvel, foi constatado que diversos móveis e eletrodomésticos haviam sido danificados.

