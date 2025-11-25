Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite de domingo (23) após ameaçar a mãe e causar danos em uma residência na rua dos Tucanos, em São José dos Campos. Devido à agressividade do suspeito, os agentes precisaram utilizar uma arma de incapacitação neuromuscular (taser) para contê-lo.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h35. Equipes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram o homem visivelmente alterado, possivelmente sob efeito de entorpecentes. Ele já havia quebrado a porta da casa e apresentava comportamento hostil.

