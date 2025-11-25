25 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem transtornado ameaça a mãe e é contido com taser em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite de domingo (23) após ameaçar a mãe e causar danos em uma residência na rua dos Tucanos, em São José dos Campos. Devido à agressividade do suspeito, os agentes precisaram utilizar uma arma de incapacitação neuromuscular (taser) para contê-lo.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h35. Equipes do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram o homem visivelmente alterado, possivelmente sob efeito de entorpecentes. Ele já havia quebrado a porta da casa e apresentava comportamento hostil.

De acordo com a PM, o suspeito resistiu à abordagem, insultando os policiais e recusando atendimento da equipe do Samu. Diante da iminente ameaça à integridade física dos envolvidos, foi necessário o uso do dispositivo elétrico incapacitante para algemá-lo com segurança. Após a contenção, o homem recebeu os primeiros socorros do Samu e foi encaminhado à UPA do Alto da Ponte.

O caso foi apresentado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). O delegado registrou a ocorrência e liberou as partes, mas solicitou uma medida protetiva de urgência em favor da mãe do agressor.

