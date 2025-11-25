O City Tour São José que acontece neste sábado (29) levará os participantes a uma visita guiada pelo Parque Vicentina Aranha. As inscrições para o passeio gratuito estão abertas e podem ser feitas até a próxima quinta-feira (27) por meio da Central 156 ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br.
A concentração dos participantes será às 9h, na portaria do Parque Vicentina Aranha. A atividade será conduzida por guias especializados, que levarão os visitantes a uma imersão na biodiversidade do local e na arquitetura histórica desenhada por Ramos de Azevedo.
O Vicentina Aranha é um dos cartões-postais e patrimônios de São José dos Campos, tombado pelos conselhos municipal (Comphac) e estadual (Condephaat) de preservação histórica. O espaço possui 84.500 metros quadrados, sendo 80% compostos por áreas verdes e pistas de caminhada.
Inaugurado em 27 de abril de 1924 pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, o local funcionou como um dos maiores sanatórios para tratamento de tuberculose da América Latina. A Prefeitura adquiriu o complexo em 2006 e o reabriu ao público no ano seguinte, transformando a antiga instituição de saúde em um importante polo de cultura, lazer e preservação ambiental.
O parque pode ser visitado gratuitamente todos os dias entre as 6h e 21h e fica na rua, Engenheiro Prudente Meireles de Morais, nº 302, Vila Adyana, São José dos Campos.