O City Tour São José que acontece neste sábado (29) levará os participantes a uma visita guiada pelo Parque Vicentina Aranha. As inscrições para o passeio gratuito estão abertas e podem ser feitas até a próxima quinta-feira (27) por meio da Central 156 ou pelo e-mail turismo@sjc.sp.gov.br.

A concentração dos participantes será às 9h, na portaria do Parque Vicentina Aranha. A atividade será conduzida por guias especializados, que levarão os visitantes a uma imersão na biodiversidade do local e na arquitetura histórica desenhada por Ramos de Azevedo.

