A Unesp (Universidade Estadual Paulista) abriu as inscrições para o Processo Seletivo Unesp-Enem 2026. Pela primeira vez, a universidade reservará vagas exclusivamente com base nas notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As inscrições podem ser feitas até 19 de janeiro de 2026, pelo site da Vunesp mediante o pagamento de R$ 20. O exame é destinado aos candidatos que participaram do Enem nas edições de 2024 e/ou 2025.
Neste processo seletivo são oferecidas 729 vagas em cursos distribuídos por 23 cidades de São Paulo. No Vale do Paraíba, os candidatos encontram oportunidades nos campi de São José dos Campos e Guaratinguetá.
As demais cidades contempladas incluem: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São Vicente, Sorocaba e Tupã. Ficaram de fora apenas as carreiras que exigem provas de habilidades específicas.
O resultado final da seleção Unesp-Enem será publicado em 30 de janeiro de 2026.
Outras formas de ingresso
Além das 729 vagas do Unesp-Enem 2026, a universidade oferece:
- 5.867 vagas pelo Vestibular Unesp 2026 (segunda fase nos dias 7 e 8 de dezembro de 2025).
- 934 vagas pelo Provão Paulista Seriado.
- 144 vagas pelo Vestibular Unesp Meio de Ano 2026.
- 16 vagas pelo Unesp-Enem Meio de Ano 2026.
- 451 vagas adicionais via Processo Seletivo Olimpíadas Científicas Unesp.
Não há restrição para que o vestibulando participe de mais de uma forma de ingresso na Unesp, sendo possível se inscrever em todas as seis modalidades.
Mais Informações
O Manual do Candidato do Unesp-Enem pode ser consultado nas páginas da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Fundação Vunesp.
Para tirar dúvidas sobre o vestibular ou consultar os cursos de graduação:
Fale Conosco Vunesp: https://www.vunesp.com.br/FaleConosco
Guia de Profissões Unesp: www.unesp.br/guiadeprofissoes
Sites: vestibular.unesp.br e www.vunesp.com.br