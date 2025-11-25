A Unesp (Universidade Estadual Paulista) abriu as inscrições para o Processo Seletivo Unesp-Enem 2026. Pela primeira vez, a universidade reservará vagas exclusivamente com base nas notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). As inscrições podem ser feitas até 19 de janeiro de 2026, pelo site da Vunesp mediante o pagamento de R$ 20. O exame é destinado aos candidatos que participaram do Enem nas edições de 2024 e/ou 2025.

Neste processo seletivo são oferecidas 729 vagas em cursos distribuídos por 23 cidades de São Paulo. No Vale do Paraíba, os candidatos encontram oportunidades nos campi de São José dos Campos e Guaratinguetá.

