OPORTUNIDADE

Prefeitura de São Sebastião divulga 71 vagas de emprego pelo PAT

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
O PAT São Sebastião tem 71 vagas de emprego em aberto
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São Sebastião inicia a semana com 71 vagas de emprego disponíveis, distribuídas em diversas funções e regiões do município. 
As vagas contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e experiências profissionais, abrangendo setores como comércio, serviços, alimentação, hotelaria e atendimento.

Entre as funções com maior número de oportunidades, destacam-se: promotor (10), garçom (6) e massoterapeuta (5). Há também vagas para atendente/caixa (2), auxiliar de cozinha (2), recepcionista (2), além de diversas outras ocupações.

Como se Candidatar

Os interessados que se enquadrem nos perfis das vagas podem fazer o cadastro pessoalmente em uma das unidades do PAT de São Sebastião.

Para se candidatar, é necessário apresentar:

  • Carteira de trabalho (física ou digital)
  • RG e CPF
  • Currículo impresso e atualizado
  • Comprovante de endereço do município

Locais e Horários de Atendimento

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas seguintes unidades:

  • PAT Região Central: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – Centro
  • PAT Costa Norte: Rua do Parque, 4 – Canto do Mar (Dentro da Regional Costa Norte)
  • PAT Costa Sul: Avenida Walkir Vergani, 36 – Boiçucanga (Dentro da Regional Costa Sul)

Telefones: (12) 3893-2477, 3893-2254, 3892-1600 WhatsApp: (12) 99211-6333
Todos os detalhes sobre as vagas podem ser consultados no link: https://www.saosebastiao.sp.gov.br/pat/

