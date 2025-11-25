O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São Sebastião inicia a semana com 71 vagas de emprego disponíveis, distribuídas em diversas funções e regiões do município.

As vagas contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e experiências profissionais, abrangendo setores como comércio, serviços, alimentação, hotelaria e atendimento.

Entre as funções com maior número de oportunidades, destacam-se: promotor (10), garçom (6) e massoterapeuta (5). Há também vagas para atendente/caixa (2), auxiliar de cozinha (2), recepcionista (2), além de diversas outras ocupações.

Como se Candidatar