O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São Sebastião inicia a semana com 71 vagas de emprego disponíveis, distribuídas em diversas funções e regiões do município.
As vagas contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e experiências profissionais, abrangendo setores como comércio, serviços, alimentação, hotelaria e atendimento.
Entre as funções com maior número de oportunidades, destacam-se: promotor (10), garçom (6) e massoterapeuta (5). Há também vagas para atendente/caixa (2), auxiliar de cozinha (2), recepcionista (2), além de diversas outras ocupações.
Como se Candidatar
Os interessados que se enquadrem nos perfis das vagas podem fazer o cadastro pessoalmente em uma das unidades do PAT de São Sebastião.
Para se candidatar, é necessário apresentar:
- Carteira de trabalho (física ou digital)
- RG e CPF
- Currículo impresso e atualizado
- Comprovante de endereço do município
Locais e Horários de Atendimento
O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, nas seguintes unidades:
- PAT Região Central: Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 391 – Centro
- PAT Costa Norte: Rua do Parque, 4 – Canto do Mar (Dentro da Regional Costa Norte)
- PAT Costa Sul: Avenida Walkir Vergani, 36 – Boiçucanga (Dentro da Regional Costa Sul)
Telefones: (12) 3893-2477, 3893-2254, 3892-1600 WhatsApp: (12) 99211-6333
Todos os detalhes sobre as vagas podem ser consultados no link: https://www.saosebastiao.sp.gov.br/pat/