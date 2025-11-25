Uma jovem disse ter tido o celular clonado e que foi impedida de ver a família pelo companheiro em São José dos Campos. Ele foi é preso em flagrante por ameaça.
A mulher, de 20 anos, relatou ter sido vítima de violência psicológica praticada pelo companheiro, um homem de 27 anos, que a impediria de manter contato com a família e controlaria o uso de celular e redes sociais, segundo boletim de ocorrência registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos, na noite de domingo (23).
O pai da vítima, de 59 anos, também afirmou ter sido ameaçado pelo suspeito ao tentar buscar a filha na casa do casal, no bairro Campo dos Alemães, zona sul da cidade.
O caso aconteceu em uma residência na rua Benedita Henrique e foi registrado como lesão corporal, violência doméstica, violência psicológica contra a mulher e ameaça.
O flagrante foi lavrado após atendimento da Polícia Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que levou a jovem para uma Unidade de Pronto Atendimento.
De acordo com o boletim, o pai foi até o imóvel para visitar a filha e percebeu que a jovem apresentava equimose no rosto. Diante da situação, ele acionou o Samu, que a encaminhou para atendimento médico, e solicitou apoio da Polícia Militar para acompanhar a ocorrência.
No endereço, os policiais fizeram contato com o companheiro da vítima, que negou ter praticado agressões. Em seguida, a jovem contou que o ferimento no rosto teria sido causado, em data anterior, por uma ex-namorada do suspeito, em razão de ciúmes. Ainda assim, ela relatou aos policiais que vive uma relação marcada por episódios de violência doméstica e controle excessivo por parte do homem.
Já na delegacia, a vítima afirmou que convive maritalmente com o suspeito e não tem filhos. Segundo o boletim, ela declarou que o companheiro é muito ciumento e a submete a violência psicológica ao clonar seu perfil de WhatsApp, acompanhar conversas e impor restrições ao uso do telefone celular e das redes sociais.
A jovem disse ainda que não visita os pais porque o companheiro afirma que os familiares estariam atrapalhando o relacionamento do casal e que, por causa do ciúme excessivo, ela vem sofrendo agressões.
O contexto descrito foi considerado pela Polícia Civil como indício de violência doméstica e familiar no âmbito da Lei Maria da Penha.
Violência.
O pai da jovem confirmou, em depoimento, o que havia dito aos policiais militares. Ele relatou que, ao buscar a filha na residência, o homem teria proferido ameaças, dizendo palavras que ele interpretou como promessa de causar mal injusto e grave, caso insistisse em retirar a jovem do local.
Diante do relato da vítima e do pai, as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde a ocorrência foi apresentada à Delegacia de Defesa da Mulher. Todos foram ouvidos por meio de gravação audiovisual.
Na unidade policial, o suspeito foi informado sobre seus direitos constitucionais e optou por permanecer em silêncio.
Após analisar as versões e os demais elementos colhidos, a autoridade policial entendeu, em juízo inicial, que havia indícios suficientes para configuração de violência psicológica contra a mulher e ameaça no contexto da Lei Maria da Penha.
O delegado decretou a prisão em flagrante do homem e determinou o indiciamento formal, arbitrando fiança no valor de R$ 3 mil. Segundo o boletim, como medida adicional, foi feita representação pela prisão preventiva, cabendo agora ao Poder Judiciário decidir se mantém o suspeito preso ou se aplica outras medidas cautelares.
A Polícia Civil instaurou inquérito para aprofundar as investigações. O caso segue sob responsabilidade da área policial de São José dos Campos, que deverá ouvir novamente os envolvidos, analisar laudos médicos e eventuais registros de episódios anteriores de violência doméstica.