Uma jovem disse ter tido o celular clonado e que foi impedida de ver a família pelo companheiro em São José dos Campos. Ele foi é preso em flagrante por ameaça.

A mulher, de 20 anos, relatou ter sido vítima de violência psicológica praticada pelo companheiro, um homem de 27 anos, que a impediria de manter contato com a família e controlaria o uso de celular e redes sociais, segundo boletim de ocorrência registrado na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de São José dos Campos, na noite de domingo (23).