Uma adolescente de 15 anos denunciou à Polícia Civil ter sido vítima de estupro praticado pelo padrasto durante uma confraternização, em uma chácara no bairro Residencial Esperança, em Caçapava, na tarde de domingo (23).
O caso foi registrado como estupro e será investigado pela Delegacia de Polícia de Caçapava. As informações constam de boletim de ocorrência registrado na unidade policial.
De acordo com o documento, a adolescente foi até a delegacia acompanhada da mãe e relatou que participava de uma confraternização em uma chácara no Residencial Esperança quando foi levada pelo padrasto até a parte superior da residência.
No local, segundo o registro policial, a jovem afirma ter sido constrangida, mediante violência ou grave ameaça, à prática de ato de natureza sexual com o homem apontado como autor dos fatos.
Ainda de acordo com o documento, o suspeito faz uso habitual de bebida alcoólica e, no momento do fato, estaria sob efeito de álcool.
A mãe da adolescente informou à Polícia Civil que não estava presente no momento em que a situação ocorreu dentro do imóvel. Ela relatou que a filha já havia mencionado anteriormente episódios semelhantes envolvendo o padrasto, mas que, em ocasiões passadas, não deu credibilidade aos relatos.
Na data do registro, após ouvir novamente o relato da jovem sobre o ocorrido na chácara, a mãe acionou a Polícia Militar, que esteve no local e confeccionou um boletim de ocorrência policial militar.
O boletim de ocorrência aponta ainda que, no pavimento inferior da casa, estava a filha do suspeito, também adolescente, que teria presenciado parte da situação.
Segundo o registro, essa testemunha não compareceu à delegacia no momento do atendimento e deverá ser ouvida pela Polícia Civil em outra oportunidade, dentro do inquérito instaurado para apurar os fatos.
De acordo com o boletim, o homem deixou a chácara antes da chegada das equipes policiais e não foi localizado no momento da ocorrência. A mãe da vítima informou aos policiais onde o suspeito trabalha, informação que poderá auxiliar na tentativa de localização dele durante as diligências.
O caso foi registrado como estupro consumado e o boletim foi encaminhado para investigação. Caberá à Polícia Civil reunir provas, ouvir testemunhas e, se for o caso, representar por medidas judiciais. Até o momento do registro, não havia informação sobre prisão relacionada ao fato.
Por envolver violência sexual contra adolescente, o caso tramita com sigilo, e a identidade dos envolvidos é preservada. Em situações como essa, é comum que a autoridade policial requisite exames periciais e acione a rede de proteção à criança e ao adolescente, como Conselhos Tutelares e serviços de saúde especializados.