Uma adolescente de 15 anos denunciou à Polícia Civil ter sido vítima de estupro praticado pelo padrasto durante uma confraternização, em uma chácara no bairro Residencial Esperança, em Caçapava, na tarde de domingo (23).

O caso foi registrado como estupro e será investigado pela Delegacia de Polícia de Caçapava. As informações constam de boletim de ocorrência registrado na unidade policial.