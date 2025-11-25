Um ciclista de 71 anos ficou ferido após ser atingido por uma motocicleta em Guaratinguetá, na tarde de segunda-feira (24). O acidente aconteceu na rua Joaquim Maia, no bairro Pedregulho.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado às 16h50 para atender acidente entre moto e bicicleta.
A viatura chegou ao local e encontrou o ciclista de 71 anos com ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Guaratinguetá.
O motociclista recusou atendimento dos socorristas, informou o Samu.