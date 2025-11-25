Uma mulher foi presa em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, após esfaquear o companheiro no bairro Boiçucanga. O caso ocorreu no último domingo (23).

A autora alegou ter cometido a tentativa de homicídio em legítima defesa. A Polícia Municipal atendeu à ocorrência, acionada via rede de rádio, e contou com o apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

