Mulher é presa por esfaquear companheiro e alega legítima defesa

Por Da redação | São Sebastião
Polícia Municipal encontrou o local cheio de sangue e a vítima precisando de socorro
Polícia Municipal encontrou o local cheio de sangue e a vítima precisando de socorro

Uma mulher foi presa em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo, após esfaquear o companheiro no bairro Boiçucanga. O caso ocorreu no último domingo (23).

A autora alegou ter cometido a tentativa de homicídio em legítima defesa. A Polícia Municipal atendeu à ocorrência, acionada via rede de rádio, e contou com o apoio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram A.M.P., de 49 anos, vítima de múltiplas perfurações, que atingiram principalmente o tórax e o abdômen. A vítima recebeu atendimento imediato do Samu e foi encaminhada ao pronto-socorro, onde permanece internada, segundo nota da Prefeitura.

A autora deixou o imóvel antes da chegada da equipe, mas com base nas informações repassadas por um vizinho, as equipes iniciaram buscas na região e a localizaram sentada em uma praça pública a poucos metros do local do crime.

Ao ser abordada, G.P.S., de 38 anos, confirmou espontaneamente ser a autora das facadas desferidas contra seu companheiro e não apresentou resistência à ação policial. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia, onde foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e se encontra à disposição da Justiça.

