Na corrida frenética pelo topo do Brasileirão, o Palmeiras desembarca em Porto Alegre para encarar o Grêmio nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada. A disputa pelo título está pegando fogo, e qualquer detalhe pode virar destino.
O Verdão, com 70 pontos, segue perseguindo o Flamengo centímetros atrás como quem tenta alcançar uma sombra na contraluz. Uma vitória mantém o sonho vivo; um tropeço pode transformar a jornada em suspense dramático até a última página do campeonato.
Do outro lado, o Grêmio vive um cenário completamente diferente, mas igualmente tenso. A equipe luta para afastar de vez o fantasma do Z-4 e ainda sonha com vaga na Sul-Americana. O embate promete ser daqueles com cheiro de decisão, onde cada dividida ecoa como um trovão na Arena.
Onde assistir Grêmio x Palmeiras
O duelo terá transmissão ao vivo na Globo (TV aberta) e no Premiere (pay-per-view), levando toda a energia do jogo diretamente para sua tela.
Prováveis escalações de Grêmio x Palmeiras
Grêmio
Tiago Volpi, Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann, Marlon, Dodi, Cuéllar, Edenilson, Alysson, Carlos Vinicius, Pavon (Aravena).
Palmeiras
Carlos Miguel, Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Jefté, Emi Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Felipe Anderson, Sosa, Flaco López.
Arbitragem
Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)