Na corrida frenética pelo topo do Brasileirão, o Palmeiras desembarca em Porto Alegre para encarar o Grêmio nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pela 36ª rodada. A disputa pelo título está pegando fogo, e qualquer detalhe pode virar destino.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Verdão, com 70 pontos, segue perseguindo o Flamengo centímetros atrás como quem tenta alcançar uma sombra na contraluz. Uma vitória mantém o sonho vivo; um tropeço pode transformar a jornada em suspense dramático até a última página do campeonato.