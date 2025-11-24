As fortes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo nas últimas 24 horas deixaram as cidades do Litoral Norte entre os municípios com maiores acumulados de precipitação, segundo medições oficiais desta segunda-feira (24). A região registrou alguns dos maiores volumes de água em todo o Estado, superando inclusive importantes cidades do interior.

Ubatuba, com 190 mm, e Caraguatatuba, com 124 mm, figuram entre os maiores acumulados do Estado no período. São Sebastião, com 103 mm, e Ilhabela, com 91 mm, também aparecem na lista das cidades mais afetadas.