As fortes chuvas que atingiram o Estado de São Paulo nas últimas 24 horas deixaram as cidades do Litoral Norte entre os municípios com maiores acumulados de precipitação, segundo medições oficiais desta segunda-feira (24). A região registrou alguns dos maiores volumes de água em todo o Estado, superando inclusive importantes cidades do interior.
Ubatuba, com 190 mm, e Caraguatatuba, com 124 mm, figuram entre os maiores acumulados do Estado no período. São Sebastião, com 103 mm, e Ilhabela, com 91 mm, também aparecem na lista das cidades mais afetadas.
Os altos volumes colocam o Litoral Norte em alerta máximo, principalmente em áreas com histórico de alagamentos e deslizamentos.
Em Ubatuba, segunda cidade com maior acumulado de chuva do Estado, atrás apenas de Peruíbe (219 mm), diversos bairros registraram alagamentos. A forte chuva atingiu unidades escolares, levando a Prefeitura a cancelar as aulas desta segunda-feira (24).
Equipes municipais trabalharam na drenagem de vias e no atendimento aos moradores afetados.
Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela também foram impactadas
No Vale do Paraíba, os acumulados foram menores, como em:
São José dos Campos – 30 mm
Aparecida – 26 mm