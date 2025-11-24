A morte de Lucas de Paula Siqueira, de 20 anos, encontrado na madrugada de quinta-feira (20/11) às margens da Via Dutra, em Caçapava, gerou forte comoção entre familiares e amigos. Enquanto a Polícia Civil apura as circunstâncias do caso, que foi registrado como morte suspeita, a família do jovem tem usado as redes sociais para prestar homenagens.
A mãe de Lucas, Alessandra Siqueira, afirmou que ainda tenta lidar com a perda. Em mensagem enviada à reportagem, agradeceu o respeito demonstrado nas publicações e destacou as qualidades do filho.
“Meu filho foi muito amado por nós, um exemplo de menino bom, honesto e trabalhador. Foi uma fatalidade. Ele sempre será nosso menino de ouro.”
O irmão do jovem também se manifestou, dizendo ainda não acreditar no que ocorreu. “Tá doendo demais tudo isso. Eu sempre vou te amar. Te amo pra sempre, Lukinha, meu caçula. Olhe por mim daí de cima e cuida de nós.”
O caso.
De acordo com o boletim de ocorrência, Lucas foi encontrado caído ao lado de uma motocicleta em um trecho da Dutra administrado pela concessionária RioSP. A empresa enviou uma equipe de resgate após ser informada sobre a presença de uma pessoa caída próxima à pista.
O jovem foi levado à Fusam (Fundação de Saúde Municipal de Caçapava), onde passou por procedimentos de reanimação, mas não resistiu. A motocicleta citada no atendimento inicial não foi localizada posteriormente, e não há informações sobre o ponto exato da rodovia onde o resgate ocorreu.
O caso foi registrado com múltiplas naturezas: encontro de cadáver, morte acidental e morte súbita sem causa determinante aparente.
Quem compareceu à delegacia para comunicar o óbito relatou que foi chamada ao hospital e, posteriormente, orientada a registrar a ocorrência na Delegacia de Caçapava. A família acompanhou o atendimento na unidade de saúde.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exames necroscópicos e toxicológicos. O resultado dos laudos deve indicar a causa da morte e orientar os próximos passos da investigação. Caso sejam identificados sinais de violência, um inquérito específico será instaurado.