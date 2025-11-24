A morte de Lucas de Paula Siqueira, de 20 anos, encontrado na madrugada de quinta-feira (20/11) às margens da Via Dutra, em Caçapava, gerou forte comoção entre familiares e amigos. Enquanto a Polícia Civil apura as circunstâncias do caso, que foi registrado como morte suspeita, a família do jovem tem usado as redes sociais para prestar homenagens.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mãe de Lucas, Alessandra Siqueira, afirmou que ainda tenta lidar com a perda. Em mensagem enviada à reportagem, agradeceu o respeito demonstrado nas publicações e destacou as qualidades do filho.