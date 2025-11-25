Durante todo o mês de novembro, a EMEFI Professora Maria Aparecida dos Santos Ronconi, localizada no bairro Jardim Jussara, realizou um conjunto diverso de ações em celebração ao Mês da Consciência Negra. Mais do que cumprir a Lei nº 10.639/2003 — que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana —, a escola assumiu o compromisso de promover ancestralidade, reconhecimento e a construção de um currículo antirracista.

A organização geral das atividades foi conduzida pela professora Pamela Sousa de Araújo (Língua Portuguesa), pela coordenadora educacional Juliana Rios e pela professora do 5º ano Maria Lúcia, que estruturaram um cronograma articulado entre o Fundamental 1 e o Fundamental 2, valorizando saberes, práticas e expressões artístico-culturais negras.