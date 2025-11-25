Durante todo o mês de novembro, a EMEFI Professora Maria Aparecida dos Santos Ronconi, localizada no bairro Jardim Jussara, realizou um conjunto diverso de ações em celebração ao Mês da Consciência Negra. Mais do que cumprir a Lei nº 10.639/2003 — que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana —, a escola assumiu o compromisso de promover ancestralidade, reconhecimento e a construção de um currículo antirracista.
A organização geral das atividades foi conduzida pela professora Pamela Sousa de Araújo (Língua Portuguesa), pela coordenadora educacional Juliana Rios e pela professora do 5º ano Maria Lúcia, que estruturaram um cronograma articulado entre o Fundamental 1 e o Fundamental 2, valorizando saberes, práticas e expressões artístico-culturais negras.
Neste ano, o eixo principal do projeto foi guiado pelos símbolos Adinkra: Sankofa (retornar ao passado para aprender com ele), Aya (força e resiliência) e o símbolo da transformação da vida, associado a renascimento, mudança e movimento. Esses elementos serviram como inspiração para reflexões sobre identidade, memória e futuro.
Atividades no Fundamental 2
O cronograma do Fundamental 2 contou com palestras, oficinas, apresentações e rodas de conversa, todas ofertadas por convidados voluntários:
04/11: A escrita de um jovem negro, com o escritor Fernando Alves;
05/11: Exibição de minidocumentários do projeto Na sua escola, em parceria com o Museu da Língua Portuguesa;
06/11: Oficina de Bonecas Abayomi, com a professora Rosalina;
05/11: Oficina de Slam, com o grupo Slam do Vale;
07/11: A música e a cultura do Malawi, com Guilherme dos Santos (Projeto Guri);
10/11: Projeto Reconstruir, com o Fórum de Igualdade Racial de Taubaté;
13/11: Palestra sobre o livro Versos da Pele e Sombra, com o escritor Sandro Luiz Cuesta;
14/11: Roda de conversa Racismo é brincadeira?, com a advogada Tathiana Gomes;
14/11: Vivência de capoeira Angola, com o professor Luis Alberto de Souza (Grupo Ubuntu);
19/11: Heterogeneidade brasileira: influências afro e autovalorização, com Paulo de Tarso (Orquestra Jubal);
24/11: Debate Das dores, com a socióloga e autora Lidiane Maciel;
27/11: Como o racismo afeta a saúde de adolescentes negros, com a psicóloga Samara Luzia Lucena;
27/11: Diálogos pela igualdade, com estudantes de Psicologia da Faculdade Vanguarda e da Univap.
Atividades no Fundamental 1
O Fundamental 1 participou de atividades lúdicas, culturais e sensoriais, voltadas ao reconhecimento de narrativas e práticas afro-brasileiras:
12/11: Contação de histórias com Adriana Helena, Livro :Princesas Negras;
14/11: Oficina A cultura negra: da rima ao grafitti, com Letícia Souza (Univap);
25 e 26/11: Confecção de adinkras, com os estudantes de História João Pedro e Maria Lúcia (Univap);
25 e 26/11: Oficina Do beat ao muro, com estudantes de História João Vitor, Giuliana, Giovana e Júlia;
26/11: Oficina A história da alimentação africana: do continente-mãe ao Brasil, com a nutricionista Nicole Pêgo, incluindo degustação de cuscuz;
27/11: Oficina Ancestralidade do cabelo — identidade, história e autoestima, com Tiago Black.
Exposição Fotográfica
Durante todo o mês, a escola recebeu uma exposição fotográfica aberta a alunos e famílias, apresentada nos momentos de entrada, saída e circulação pela unidade. As imagens destacaram estudantes, professores e profissionais negros que representam a ancestralidade e a potência identitária da comunidade escolar. As fotos foram produzidas pela fotógrafa Dani Di Giaimo e distribuídas em diferentes espaços da escola, permitindo que pais e responsáveis apreciassem e se reconhecessem nas narrativas visuais expostas.
Um mês de reflexão e transformação
Com forte engajamento de alunos, professores e convidados voluntários, o Mês da Consciência Negra na EMEFI Maria Aparecida dos Santos Ronconi reafirmou a importância de tratar o tema não apenas como uma celebração pontual, mas como processo formativo contínuo. A escola renova, assim, seu compromisso com a construção de práticas pedagógicas antirracistas e com a valorização da história e das contribuições negras para a sociedade brasileira.
Mais do que um calendário, novembro tornou-se um convite ao retorno às raízes, ao fortalecimento da identidade e à projeção de um futuro em que todos caminhem — como ensina o símbolo Sankofa — olhando para o passado para seguir adiante com consciência.