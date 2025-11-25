Moda e estética para quem?

Podemos pensar também na história da moda como uma ferramenta de expressão e protesto e também de violência, como por exemplo “a roupa feita para parecer sexy” “a roupa ideal para os corpos magros”, “o corset sufocante do século XVI como forma de moldar o corpo ao padrão da época”, “a roupa pesada que quase estrangula uma celebridade em Cannes” e tantos outros exemplos que eu poderia ficar aqui escrevendo.

Também tenho relatos pessoais e de amigas autoras que já ouviram absurdos no campo da arte como por exemplo “você escreve como um homem”, ou “Você é um Bukowski de saia”, como se de fato a literatura tivesse gênero e esse gênero fosse pautado exclusivamente pela linguagem e olhar “masculino”, o que quero dizer aqui é que, pensando como a grande escritora e jornalista espanhola Rosa Montero, a literatura está além do bem e do mal, está num lugar onde os gêneros e as tentativas de definições fracassam. Isso pode soar um pouco contraditorio ao universo feminista, mas acho ainda que muitas feministas pecam delimitando a arte dessa forma. Pois se cerceia uma luta muito importante, e a censura está do lado oposto ao que se propõe arte.

Família tradicional neurótica

Em contrapartida, como ocorre em qualquer tempo da história, cresce também um movimento conservador com viés fanático religioso (e que de nada tem de religioso, e que de nada se sabe da histórias da religiões ou de fé individual e intransferível) que tem como objetivo usar subterfúgios absolutamente cruéis por meio da religião (O Futuro de uma Ilusão, Freud) para punir cada vez mais esses pequenos direitos conquistados em nome de uma família “feliz, infeliz” e de um fake Deus onipresente e que está a todo tempo com o chicote nas mãos.