25 de novembro de 2025
ROUBO

Julia, jogadora de vôlei, é baleada em assalto; 'nasci de novo'

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Júlia Azevedo, do Tijuca Tênis Clube
Júlia Azevedo, do Tijuca Tênis Clube

A jogadora de vôlei Júlia Azevedo, da equipe do Tijuca Tênis Clube, foi baleada durante uma tentativa de assalto na noite de domingo (23). A atleta estava em um carro com o pai quando foi atingida por um disparo nas costas, mas já recebeu alta e se recupera em casa.

O crime aconteceu na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, perto das instalações do clube. Júlia foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passou por atendimento e recebeu a confirmação de que o projétil não atingiu órgãos vitais nem a medula.

Em uma publicação nas redes sociais, a atleta relatou que o tiro passou a milímetros da coluna e muito próximo da bexiga, destacando que escapou por pouco de uma lesão grave. Ela afirmou que se sente como se tivesse “nascido de novo” após o episódio.

Júlia também usou o espaço para criticar a escalada da violência na cidade e agradecer às mensagens de apoio recebidas desde o ocorrido.

