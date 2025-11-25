A jogadora de vôlei Júlia Azevedo, da equipe do Tijuca Tênis Clube, foi baleada durante uma tentativa de assalto na noite de domingo (23). A atleta estava em um carro com o pai quando foi atingida por um disparo nas costas, mas já recebeu alta e se recupera em casa.
O crime aconteceu na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, perto das instalações do clube. Júlia foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passou por atendimento e recebeu a confirmação de que o projétil não atingiu órgãos vitais nem a medula.
Em uma publicação nas redes sociais, a atleta relatou que o tiro passou a milímetros da coluna e muito próximo da bexiga, destacando que escapou por pouco de uma lesão grave. Ela afirmou que se sente como se tivesse “nascido de novo” após o episódio.
Júlia também usou o espaço para criticar a escalada da violência na cidade e agradecer às mensagens de apoio recebidas desde o ocorrido.