A jogadora de vôlei Júlia Azevedo, da equipe do Tijuca Tênis Clube, foi baleada durante uma tentativa de assalto na noite de domingo (23). A atleta estava em um carro com o pai quando foi atingida por um disparo nas costas, mas já recebeu alta e se recupera em casa.

O crime aconteceu na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, perto das instalações do clube. Júlia foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, onde passou por atendimento e recebeu a confirmação de que o projétil não atingiu órgãos vitais nem a medula.