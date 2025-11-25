Uma pastora de 46 anos foi presa em flagrante nesta segunda-feira (10), suspeita de abandonar a filha de 13 anos por mais de 20 dias e deixá-la sem comida. A adolescente relatou ainda ter sido vítima de agressões com um cipó e um cabo de vassoura.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no Residencial Manacá, em Trindade. Segundo o Conselho Tutelar, a menina estava em situação precária durante todo o período em que permaneceu sozinha. Durante o atendimento, a mulher chegou a ameaçar os conselheiros, o que motivou o acionamento da Polícia Militar.