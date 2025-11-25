O cabeleireiro José Roberto Silveira, de 59 anos, foi encontrado morto dentro de casa na manhã de sábado (22). Ele estava com pernas e punhos amarrados e apresentava sinais de violência, segundo informações registradas pela polícia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu no Alto de Pinheiros, bairro nobre de São Paulo. O corpo foi descoberto pelo sócio e por uma prima da vítima. Silveira estava deitado de barriga para cima, no chão, ao lado da cama, com os membros amarrados e a boca coberta por uma toalha presa com um fio semelhante ao de carregador.
A perícia identificou hematomas nos braços, nos ombros e na região do nariz, além de uma lesão no braço esquerdo compatível com marca de mordida. Os travesseiros da cama apresentavam manchas que pareciam ser de sangue. No quarto, havia uma jarra com uma bebida aparentemente alcoólica, e no banheiro foi encontrada uma faca de cozinha sobre uma toalha, sem sinais de sangue.
A Polícia Civil analisou câmeras de segurança instaladas na rua. As imagens mostram Silveira saindo de casa às 1h39 dirigindo um carro que havia alugado recentemente. Às 2h13, ele retorna acompanhado de dois homens não identificados. Por volta das 5h53, os mesmos indivíduos aparecem deixando o imóvel a pé, abrindo o portão e caminhando pela rua.