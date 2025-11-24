João Alves Rosa morreu aos 80 anos em Jacareí, neste último domingo (23). O sepultamento aconteceu nesta segunda-feira (24), no cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.
Agora, amigos e familiares lamentam a partida de seu João Alves. Até porque se tratava de uma pessoa muito querida por todos.
Nas redes sociais, seus parentes aproveitaram para se despedirem e prestar homenagem. “Vá em paz, vozinho. Descanse em paz e olhe pelos seus netos aí de cima”, escreveu Anderson Oliveira, neto de João Alves.
A bisneta Erika Tatiane Motta também se despediu nas redes sociais. “Descanse em paz biso te amaremos eternamente”, afirmou.