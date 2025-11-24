Delmar Winck, de 95 anos, foi cremado na tarde deste domingo (23), após velório no Complexo Velatório Caridade, em Portão (RS). Ele morreu no sábado (22) e era marido de Beatriz Winck, desaparecida há 13 anos em um caso que segue sem qualquer explicação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Beatriz sumiu em 21 de outubro de 2012, aos 76 anos, durante uma excursão ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale da Fé. A ausência de pistas sobre o paradeiro da aposentada transformou o episódio em um dos mistérios mais marcantes da região.