Um menino de 9 anos presenciou o assassinato da própria mãe, Alliene Nunes Barbosa, de 50 anos, na noite de domingo. O autor, segundo a polícia, foi o companheiro dela, Cristian Alexander Cabeza Henriquez, de 44 anos, que acabou preso pouco depois e confessou o crime.
O caso aconteceu na Vila Sulmat, em Dourados. A criança correu até a casa de um vizinho pedindo ajuda e contou que o padrasto havia matado a mãe. A Polícia Militar precisou arrombar o portão para entrar na residência e encontrou Alliene sem vida, com múltiplas facadas — a perícia confirmou 23 golpes.
Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram o óbito. O suspeito foi localizado no bairro Vila Industrial, detido e algemado para evitar fuga. Ele também vai responder por descumprimento de medida protetiva que determinava seu afastamento. A Polícia Civil investiga o caso.