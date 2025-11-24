24 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Menino de 9 anos vê padrasto matando a mãe e pede ajuda a vizinho

Por Da Redação | Dourados (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Menino de 9 anos vê padrasto matando a mãe e pede ajuda a vizinho
Menino de 9 anos vê padrasto matando a mãe e pede ajuda a vizinho

Um menino de 9 anos presenciou o assassinato da própria mãe, Alliene Nunes Barbosa, de 50 anos, na noite de domingo. O autor, segundo a polícia, foi o companheiro dela, Cristian Alexander Cabeza Henriquez, de 44 anos, que acabou preso pouco depois e confessou o crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na Vila Sulmat, em Dourados. A criança correu até a casa de um vizinho pedindo ajuda e contou que o padrasto havia matado a mãe. A Polícia Militar precisou arrombar o portão para entrar na residência e encontrou Alliene sem vida, com múltiplas facadas — a perícia confirmou 23 golpes.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram o óbito. O suspeito foi localizado no bairro Vila Industrial, detido e algemado para evitar fuga. Ele também vai responder por descumprimento de medida protetiva que determinava seu afastamento. A Polícia Civil investiga o caso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários