24 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Criança morre de fome ao lado do corpo do pai

Por Da Redação | Reino Unido
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Criança morre de fome ao lado do corpo do pai
Criança morre de fome ao lado do corpo do pai

Um menino identificado como Bronson Battersby morreu de inanição após ficar sozinho em casa quando seu pai sofreu um ataque cardíaco fatal. A criança não teve acesso a comida ou água e acabou morrendo ao lado do corpo do homem, segundo a investigação oficial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no Reino Unido. Uma assistente social havia feito contato com o pai em 27 de dezembro de 2023 e marcado uma visita para 2 de janeiro de 2024. Como não obteve resposta, acionou a polícia e retornou ao endereço nos dias 4 e 9 daquele mês, mas novamente não conseguiu entrar na residência.

Somente com o auxílio da proprietária do imóvel foi possível acessar a casa e localizar os corpos. Bronson foi encontrado encolhido junto às pernas do pai. O laudo apontou que o homem morreu em decorrência de um evento cardíaco súbito, enquanto a criança apresentava sinais severos de desnutrição e desidratação. As autoridades não conseguiram determinar com precisão a data das mortes.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários