Um menino identificado como Bronson Battersby morreu de inanição após ficar sozinho em casa quando seu pai sofreu um ataque cardíaco fatal. A criança não teve acesso a comida ou água e acabou morrendo ao lado do corpo do homem, segundo a investigação oficial.
O caso ocorreu no Reino Unido. Uma assistente social havia feito contato com o pai em 27 de dezembro de 2023 e marcado uma visita para 2 de janeiro de 2024. Como não obteve resposta, acionou a polícia e retornou ao endereço nos dias 4 e 9 daquele mês, mas novamente não conseguiu entrar na residência.
Somente com o auxílio da proprietária do imóvel foi possível acessar a casa e localizar os corpos. Bronson foi encontrado encolhido junto às pernas do pai. O laudo apontou que o homem morreu em decorrência de um evento cardíaco súbito, enquanto a criança apresentava sinais severos de desnutrição e desidratação. As autoridades não conseguiram determinar com precisão a data das mortes.