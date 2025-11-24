Um homem de 28 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (24) após funcionários de um motel encontrarem três adolescentes dentro do carro que ele conduzia. Duas delas estavam escondidas no porta-malas e a terceira, de 16 anos, ocupava o banco do passageiro. A situação veio à tona depois que o suspeito causou tumulto ao se recusar a pagar a conta.

O caso ocorreu em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. A Guarda Municipal foi acionada pelo estabelecimento e, ao chegar, localizou as adolescentes — duas de 15 anos e uma de 16. Durante a revista no veículo, os agentes ainda encontraram porções de drogas.