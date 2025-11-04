Um homem de 35 anos foi indiciado pela Polícia Civil por suspeita de estupro de vulnerável contra três crianças. As vítimas têm entre 7 e 11 anos.
Os abusos ocorreram no bairro Universitário, região da Pampulha, em Belo Horizonte. As crianças eram cuidadas pela esposa do suspeito em uma espécie de “escolinha informal”. Uma das vítimas é filha de um amigo de infância do homem.
O caso veio à tona após uma das crianças relatar ao pai que o companheiro da cuidadora havia tocado suas partes íntimas e mostrado o órgão genital. O pai comunicou o fato à mulher do suspeito, que iniciou contato com os responsáveis de outras crianças para apurar possíveis relatos semelhantes.
De acordo com a delegada Letícia Muller, outras duas vítimas confirmaram os abusos, relatando terem presenciado uma menina sendo levada pelo homem para um quarto. Os episódios aconteceram quando o suspeito ficava sozinho com as crianças, enquanto a parceira levava outras para escola.
A polícia não conseguiu determinar a frequência dos abusos, mas considerou suficientes as evidências para o indiciamento. No dia da prisão em flagrante, 12 de novembro, o suspeito procurou o pai de uma vítima, amigo de infância, e confessou o crime, chegando a ajoelhar-se em público para pedir perdão.
Além dos abusos, o homem ameaçava as crianças, dizendo que elas seriam responsáveis por sua prisão e pela destruição de sua vida caso denunciassem. As vítimas devem prestar depoimento ao Judiciário nos próximos dias.