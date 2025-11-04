Um homem de 35 anos foi indiciado pela Polícia Civil por suspeita de estupro de vulnerável contra três crianças. As vítimas têm entre 7 e 11 anos.

Os abusos ocorreram no bairro Universitário, região da Pampulha, em Belo Horizonte. As crianças eram cuidadas pela esposa do suspeito em uma espécie de “escolinha informal”. Uma das vítimas é filha de um amigo de infância do homem.