Danilo Alvim Machado morreu nesta segunda-feira (24), aos 43 anos, em Jacareí. E a cerimônia de despedida acontece nesta terça-feira (25), das 8h30 às 13h30, no Cemitério Memorial do Vale, na mesma cidade.

Jovem e de bem com a vida, Danilo partiu de forma precoce e deixou familiares e amigos em choque. Apesar da tristeza e do momento de muita dor, ficam as boas lembranças de uma pessoa que curtiu a vida enquanto esteve neste mundo.