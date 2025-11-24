Danilo Alvim Machado morreu nesta segunda-feira (24), aos 43 anos, em Jacareí. E a cerimônia de despedida acontece nesta terça-feira (25), das 8h30 às 13h30, no Cemitério Memorial do Vale, na mesma cidade.
Jovem e de bem com a vida, Danilo partiu de forma precoce e deixou familiares e amigos em choque. Apesar da tristeza e do momento de muita dor, ficam as boas lembranças de uma pessoa que curtiu a vida enquanto esteve neste mundo.
Nas redes sociais, foram muitas as manifestações de pesares. Marco Aurelio Bento lamentou a partida precoce do amigo. “Meus sentimentos...que Deus há receba com os braços abertos...descanse em paz Danilo”, escreveu.
Solange Dias Sakaki desejou forças aos familiares. “Meus sentimentos a família,Isabel e filho Pedro”, afirmou.