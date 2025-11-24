24 de novembro de 2025
LUTO

Adeus, Danilo Alvim; aos 43 anos, partiu precocemente no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Danilo Alvim Machado
Danilo Alvim Machado

Danilo Alvim Machado morreu nesta segunda-feira (24), aos 43 anos, em Jacareí. E a cerimônia de despedida acontece nesta terça-feira (25), das 8h30 às 13h30, no Cemitério Memorial do Vale, na mesma cidade.

Jovem e de bem com a vida, Danilo partiu de forma precoce e deixou familiares e amigos em choque. Apesar da tristeza e do momento de muita dor, ficam as boas lembranças de uma pessoa que curtiu a vida enquanto esteve neste mundo.

Nas redes sociais, foram muitas as manifestações de pesares. Marco Aurelio Bento lamentou a partida precoce do amigo. “Meus sentimentos...que Deus há receba com os braços abertos...descanse em paz Danilo”, escreveu.

Solange Dias Sakaki desejou forças aos familiares. “Meus sentimentos a família,Isabel e filho Pedro”, afirmou.

