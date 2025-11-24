Uma jovem de 25 anos foi agredida e ameaçada de morte pelo ex-companheiro, de 28 anos, na tarde de domingo (16). Segundo o relato, ela foi perseguida, retirada à força de um carro por aplicativo e espancada com puxões de cabelo, socos e chutes em plena via pública.
O caso ocorreu em Ipatinga (MG). A vítima disse que a violência começou após uma discussão motivada por uma decisão judicial recente envolvendo pensão alimentícia. Ela contou que encontrou o ex-companheiro na área de motéis do bairro Veneza, onde teria sido atacada pela primeira vez. Assustada, correu até a BR-381 e conseguiu chamar um carro por aplicativo em direção a Coronel Fabriciano. No entanto, o homem a perseguiu em um veículo prata, interceptou o transporte e retomou as agressões.
Conforme a apuração, o agressor levou a jovem à força para um ponto ermo e a obrigou a manter relação sexual. Em seguida, ela conseguiu fugir e correu pela via pública até ser socorrida por um policial penal de 39 anos, que presenciou a cena, interveio e chegou a sacar a arma para impedir que o ataque continuasse. O suspeito fugiu em direção a uma área de mata.
A vítima apresentava escoriações nos joelhos e estava bastante abalada. Ela foi atendida inicialmente na UPA e, depois, encaminhada ao Hospital Márcio Cunha. O caso segue em investigação, e o suspeito ainda não foi localizado.