O tradicional Trem de Natal da MRS Logística voltará aos trilhos em mais uma edição especial entre os dias 3 e 5 de dezembro de 2025, cruzando diversas cidades do Vale do Paraíba.

A ação, realizada em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), promete repetir o sucesso de anos anteriores com uma programação que celebra o espírito natalino e reforça a conexão da concessionária com as comunidades vizinhas à ferrovia.