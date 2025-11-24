O tradicional Trem de Natal da MRS Logística voltará aos trilhos em mais uma edição especial entre os dias 3 e 5 de dezembro de 2025, cruzando diversas cidades do Vale do Paraíba.
A ação, realizada em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), promete repetir o sucesso de anos anteriores com uma programação que celebra o espírito natalino e reforça a conexão da concessionária com as comunidades vizinhas à ferrovia.
De acordo com a MRS, os trens partirão dos pontos de origem sempre às 18h45, iluminando a região em um trajeto preparado especialmente para exibição do trem decorado. As paradas são apenas técnicas e operacionais.
No Vale do Paraíba, o percurso inclui municípios como:
- São José dos Campos
- Taubaté
- Pindamonhangaba
- Roseira
- Aparecida
- Guaratinguetá
- Lorena
- Cachoeira Paulista
- Cruzeiro
- Lavrinhas
- Queluz
A iniciativa busca manter viva a tradição do Natal ao longo da linha férrea e criar momentos especiais para as famílias que acompanham a passagem do trem todos os anos. Segundo a gerente de Relacionamento com Comunidades da MRS, o projeto simboliza “união, alegria e o compromisso da concessionária em valorizar as comunidades que vivem próximas à ferrovia”.
A partir de 3 de dezembro, o público poderá acompanhar em tempo real por onde o Trem de Natal estará circulando, por meio de um link oficial da MRS que será disponibilizado no início da programação.
A concessionária reforça que moradores e visitantes mantenham distância segura da linha férrea, especialmente ao tirar fotos e vídeos. Segundo a empresa, é comum que, durante selfies e gravações, as pessoas percam a noção de espaço, o que aumenta o risco de acidentes.