Um homem de 49 anos foi morto a golpes de faca na madrugada de domingo (23) em Boiçucanga, bairro de São Sebastião, no Litoral Norte. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a agressão foi praticada pela ex-companheira da vítima.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal, que encontrou o homem gravemente ferido ao chegar ao local. Ele recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos.