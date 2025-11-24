Um homem de 49 anos foi morto a golpes de faca na madrugada de domingo (23) em Boiçucanga, bairro de São Sebastião, no Litoral Norte. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a agressão foi praticada pela ex-companheira da vítima.
A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal, que encontrou o homem gravemente ferido ao chegar ao local. Ele recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos.
A Prefeitura de São Sebastião confirmou que a suspeita foi detida pelos guardas instantes após o crime. A vítima apresentava diversas perfurações no tórax e no abdômen.
O caso será investigado pela Polícia Civil.