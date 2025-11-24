24 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
MORTE

Homem é morto a golpes de faca pela ex na região

Por Leandro Vaz | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Homem foi morto a facadas
Um homem de 49 anos foi morto a golpes de faca na madrugada de domingo (23) em Boiçucanga, bairro de São Sebastião, no Litoral Norte. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a agressão foi praticada pela ex-companheira da vítima.

A ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal, que encontrou o homem gravemente ferido ao chegar ao local. Ele recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu aos ferimentos.

A Prefeitura de São Sebastião confirmou que a suspeita foi detida pelos guardas instantes após o crime. A vítima apresentava diversas perfurações no tórax e no abdômen.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

