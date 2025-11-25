Clientes que contrataram pacotes para destinos turísticos como Beto Carrero World, Arraial do Cabo e Balneário Camboriú denunciaram terem sido vítimas de golpe aplicado por uma agência de viagens de São José dos Campos, registrada no nome de Jordana das Graças Hernandes.
De acordo com os clientes, cerca de 40 pessoas teriam sido lesadas.
Segundo o boletim de ocorrência obtido pela reportagem, a suspeita é de estelionato. A vítima mais recente relatou que comprou viagens após acompanhar a agência pelas redes sociais, onde apareciam registros de excursões, certificados expostos e CNPJ ativo. Segundo ela, tudo indicava ser “uma empresa séria”.
Na primeira contratação, uma excursão ao Hopi Hari ocorreu normalmente. A segunda viagem, para Arraial do Cabo, começou a apresentar problemas: primeiro foi adiada devido ao mau tempo, depois remarcada e finalmente cancelada sob a justificativa de que a agência estaria passando por fiscalização da Cadastur e aguardando regularização do imóvel onde funcionava.
Já o pacote para o Beto Carrero, marcado para este final de semana, motivou a descoberta do suposto golpe.
Mesmo com grupo de WhatsApp criado, orientações enviadas e confirmação da viagem, os clientes receberam na quinta-feira (20) uma mensagem da proprietária informando que seu companheiro, Rafael de Jesus Siqueira, responsável pelo financeiro da empresa, teria se apropriado de todo o dinheiro das vendas.
No comunicado, Jordana afirmou que não tinha condições de custear as viagens e que havia sido orientada a registrar boletim de ocorrência. Ela também informou que colaboraria com as autoridades.
“Eu acho muito difícil acreditar que ela não sabia. Tudo está no nome dela: CNPJ, pix, links de pagamento. Ela foi omissa. A gente se sente lesado e sem resposta”, afirmou uma das vítimas.
De acordo com o boletim, o caso será investigado como estelionato. Os clientes afirmam que não receberam reembolso até o momento. OVALE entrou em contato com a agência, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para o posicionamento da empresa.