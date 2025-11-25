Clientes que contrataram pacotes para destinos turísticos como Beto Carrero World, Arraial do Cabo e Balneário Camboriú denunciaram terem sido vítimas de golpe aplicado por uma agência de viagens de São José dos Campos, registrada no nome de Jordana das Graças Hernandes.

De acordo com os clientes, cerca de 40 pessoas teriam sido lesadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.