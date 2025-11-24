O projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que visa criar a taxa de lixo no município deve ser votado nessa terça-feira (25), na Câmara de Taubaté, com uma emenda que prevê escalonar o impacto do novo tributo pelos próximos três anos.

Pela redação original do projeto - e com base no valor atual da UFMT (Unidade Fiscal do Município de Taubaté), que é de R$ 269,42 -, a taxa de lixo seria de R$ 1,8 por metro quadrado de área construída para residências, de R$ 3 por metro no caso de comércios, de R$ 10 por metro para indústrias e de R$ 0,10 por metro para terrenos.