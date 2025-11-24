Um homem de 55 anos foi preso no Vale do Paraíba 17 anos após o crime de estupro contra uma criança de quatro anos, pelo qual foi condenado. A prisão ocorreu no último dia 17 de novembro, em Lorena, após um mandado de prisão expedido contra ele, que foi preso por policiais militares.

De acordo com a mãe da vítima, que hoje tem 22 anos, o estupro aconteceu em agosto de 2008, quando a filha tinha quatro anos. Na época, a mãe registrou a denúncia na Polícia Civil e, desde então, aguardava a condenação do acusado, que é membro de uma igreja evangélica de Lorena e costumava pregar no local.