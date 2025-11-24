Em decisão liminar (provisória) expedida nessa segunda-feira (24), o Tribunal de Justiça suspendeu a eficácia na nova lei de Taubaté que visava retomar a contratação de professores temporários para a rede municipal de ensino.

De autoria do prefeito Sérgio Victor (Novo), a lei, que estava vigente desde 10 de outubro, foi alvo de uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) movida pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo).